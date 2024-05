Bei Stark­re­gen und Dun­kel­heit stan­den die Gmund­ner Berg­ret­ter Diens­tag­abend am Traun­stein im Ein­satz. Ein Berg­stei­ger war bar­fuß und ohne Beleuch­tung unter­wegs, als er vom Weg abkam.

Gegen 21:00 Uhr wur­den die Ein­satz­kräf­te zu einer Per­so­nen­ret­tung auf den Traun­stein alar­miert. Ein 44-jäh­ri­ger Mann konn­te am Mai­ralm­steig auf einer See­hö­he von etwa 1.100 Metern nicht mehr wei­ter, da er auf­grund der Wit­te­rung stark unter­kühlt war und man­gels Beleuch­tung in der Dun­kel­heit die Ori­en­tie­rung verlor.

Berg­stei­ger war bar­fuß unterwegs

Beim vor­herr­schen­den Stark­re­gen stieg eine Mann­schaft zu dem Berg­stei­ger auf und konn­te die­sen gegen 22:30 Uhr errei­chen. Vor Ort konn­te fest­ge­stellt wer­den, dass der Mann bar­fuß unter­wegs war. Da sei­ne Berg­tour dem­entspre­chend lang in Anspruch nahm, geriet er in das Gewit­ter am Nach­mit­tag und dann in die Stark­re­gen­front bzw. in die Dunkelheit.

Mit einem Seil gesi­chert konn­ten die Berg­ret­ter mit dem Mann um 00:30 Uhr sicher das Tal errei­chen. Der Abstieg nahm auf­grund des Schuh­werks zwei Stun­den in Anspruch, berich­tet die Bergrettung.