In einer bewe­gen­den Geschich­te, die die Her­zen berührt und den Glau­ben an die Mensch­lich­keit stärkt, hat ein jun­ger Held in Gmun­den, Ober­ös­ter­reich, eine Fle­der­maus vor einem tra­gi­schen Schick­sal bewahrt.

Gabi Kaar, Lei­te­rin der ört­li­chen Wild­tier­sta­ti­on in Reindl­mühl, berich­tet von dem ergrei­fen­den Vor­fall, der sowohl die Hilfs­be­reit­schaft in der Gemein­schaft als auch den bemer­kens­wer­ten Tier­schutz­ge­dan­ken jun­ger Men­schen hervorhebt.

Inmit­ten ihrer Füt­te­rungs­run­de für Wild­tie­re erreich­te sie ein Anruf, der sie zunächst über­rasch­te. Eine jun­ge Stim­me mel­de­te sich, berich­te­te von einer gefun­de­nen Fle­der­maus und bat um Hil­fe. Eine zar­te, aber ent­schlos­se­ne Stim­me schil­der­te, wie die Fle­der­maus auf der Stra­ße in Gmun­den gefun­den wur­de, unbe­ach­tet von ande­ren Pas­san­ten. Der Anru­fer, ein Jun­ge, konn­te die Fle­der­maus nicht selbst zur Wild­tier­sta­ti­on brin­gen, da er noch min­der­jäh­rig war.

Trotz der Hin­der­nis­se und sei­ner jun­gen Jah­re ent­schied sich der Jun­ge dazu, die Fle­der­maus zu ret­ten. Mit der Stra­ßen­bahn fuhr er zum Treff­punkt, wo Gabi Kaar ihn erwar­te­te. Dort stand er, ein klei­ner Jun­ge, etwa 10 bis 12 Jah­re alt, die Fle­der­maus behut­sam in sei­ner Hand und eine schwe­re Schul­ta­sche auf dem Rücken. Sein Enga­ge­ment und sei­ne Ent­schlos­sen­heit beein­druck­ten Gabi Kaar zutiefst.

Nach­dem Gabi Kaar die Fle­der­maus sicher in Obhut genom­men hat­te, bedank­te sie sich bei dem Jun­gen und lob­te sein Han­deln. Trotz sei­ner Jugend und der Her­aus­for­de­run­gen, denen er gegen­über­stand, strahl­te er eine bemer­kens­wer­te Rei­fe aus. Die Begeg­nung mit die­sem jun­gen Hel­den beweg­te Gabi Kaar zutiefst und sie konn­te ihre Trä­nen der Rüh­rung nicht zurück­hal­ten. In Reindl­mühl wur­de das geret­te­te Tier, eine männ­li­che Fle­der­maus, behut­sam auf­ge­päp­pelt und konn­te mitt­ler­wei­le wie­der in die Frei­heit ent­las­sen werden.

In einem Zitat betont Gabi Kaar die Bedeu­tung die­ser Begeg­nung: “Der Jun­ge, bzw. des­sen Eltern mögen sich, wenn er dies liest, mel­den. Ich wür­de ihn ger­ne Ein­la­den, um unse­re Wild­tier­sta­ti­on zu besich­ti­gen.” Die­se Ein­la­dung steht als Aner­ken­nung für die Hel­den­tat des Jun­gen und als Wert­schät­zung für sei­nen außer­ge­wöhn­li­chen Tierschutzgedanken.

Die Geschich­te von Gmun­den ist ein leuch­ten­des Bei­spiel für die Kraft der Mensch­lich­keit und den uner­schüt­ter­li­chen Tier­schutz­ge­dan­ken, der in der Jugend lebt. Der Name des jun­gen Hel­den bleibt vor­erst unbe­kannt, aber sei­ne Tat wird in den Her­zen der Men­schen weiterleben.

Möge sei­ne Geschich­te dazu inspi­rie­ren, dass auch ande­re jun­ge Men­schen einen Bei­trag zum Schutz unse­rer Tier­welt leisten.