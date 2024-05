Großes Zeltfest zum 90-Jahr-Jubiläum

Das 90-jäh­ri­ge Fir­men­ju­bi­lä­um wur­de mit einem rie­si­gen Zelt­fest am Betriebs­ge­län­de gefei­ert. Den über 2.000 Fest­gäs­ten wur­de ein abwechs­lungs­rei­ches Pro­gramm geboten.

Die Jubi­lä­ums­fei­er begann ab 10.00 Uhr mit einem tra­di­tio­nel­len Früh­schop­pen. Für gute Stim­mung sorg­te die Trach­ten­mu­sik­ka­pel­le Pön­dorf. Ein kuli­na­ri­scher Genuss waren die haus­ei­ge­nen Fleisch- und Wurst­spe­zia­li­tä­ten vom Grill, die kos­ten­los am Buf­fet aus­ge­ge­ben wur­den. Um 14.00 Uhr fand ein mode­rier­ter Fest­akt statt, mit Gra­tu­la­ti­ons­re­den aus Poli­tik und Wirt­schaft sowie Seg­nung der Metz­ge­rei durch den Gemeindepfarrer.

Ab 16.00 Uhr sorg­te die Live-Band „Vöck­l­ablech“ für bes­te Unter­hal­tung. Um 18.00 Uhr gab es eine Tanz­ein­la­ge der Schuh­platt­ler aus Hip­ping. Die klei­nen Gäs­te waren von der Hüpf­burg, dem Pony-Rei­ten und dem Kin­der-Schmin­ken voll begeis­tert. Unver­gess­lich waren auch die Heli­ko­pter-Rund­flü­ge für die Erwach­se­nen! In der Bar wur­de abschlie­ßend bis tief in die Nacht hin­ein gefeiert!

Spen­de einer Kinder-Klarinette

Als klei­nes Dan­ke­schön an die Trach­ten­mu­sik­ka­pel­le Pön­dorf, die kos­ten­los für musi­ka­li­sche Unter­hal­tung im Fest­zelt sorg­te, über­reich­te die Fami­lie Mai­er und Oster­mann eine Spen­de an die TMK Pön­dorf. Eine Kin­der­kla­ri­net­te im Wert von rund Euro 1.500,- wur­de an Anna Schmidt, Nach­wuchs­ta­lent der TMK Pön­dorf, überreicht.

Ehrung lang­jäh­ri­ger Mit­ar­bei­ter: innen

Im Rah­men des Fest­ak­tes wur­den jene Mit­ar­bei­ter: innen der Metz­ge­rei Mai­er geehrt, die über 20 Jah­re im Betrieb tätig sind. Ins­ge­samt wur­den 13 Mit­ar­bei­ter: innen (etwa 1/3 Drit­tel der Beleg­schaft) auf die Büh­ne gebe­ten und von der Fami­lie Mai­er und Oster­mann für Ihre jahr­zehn­te­lan­ge Treue und Enga­ge­ment ausgezeichnet.

Besich­ti­gung des neu­en Metzgerei-Geschäftes

Die Fest­gäs­te konn­ten zudem das neue Metz­ge­rei-Geschäft besich­ti­gen. Das Geschäfts­lo­kal wur­de in den letz­ten Mona­ten kom­plett umge­baut und groß­zü­gig erwei­tert. Vie­le der Besu­cher nut­zen die Gele­gen­heit, um man­che Köst­lich­kei­ten gleich mit nach Hau­se zu neh­men. Der neue Selbst­be­die­nungs-Bereich ermög­licht zukünf­tig ein Ein­kau­fen auch außer­halb der nor­ma­len Öff­nungs­zei­ten. Der SB-Bereich bie­tet zu den Metz­ge­rei Waren vie­le regio­na­le Pro­duk­te (Nudeln, Eier, Milch­pro­duk­te, Käse, Gewür­ze uvm.

Las­sen auch Sie sich die prä­mier­ten Würs­te und Fleisch­wa­ren der Metz­ge­rei Mai­er schme­cken.

