Am Sonn­tag­abend wur­de die Feu­er­weh­ren des Pflicht­be­reichs Pön­dorf zum Brand eines land­wirt­schaft­li­chen Anwe­sens in Schwai­gern alar­miert. Das Gebäu­de stand dabei bereits in Vollbrand.

Auf­grund des raschen Brand­ver­laufs und der Lage mit­ten im Dorf wur­de unmit­tel­bar Alarm­stu­fe 3 aus­ge­löst. Es wur­den meh­re­re benach­bar­te Feu­er­weh­ren sowie die Hub­ret­tungs­ge­rä­te aus Fran­ken­markt und Straß­wal­chen, das Atem­schutz­fahr­zeug Vöck­la­markt und die Ein­satz­füh­rungs­un­ter­stüt­zungs­ein­heit Bad­stu­ben alarmiert.

In Sum­me stan­den 18 Feu­er­weh­ren mit über 300 Feu­er­wehr­leu­ten im Ein­satz. Trotz des raschen Ein­grei­fens wur­de das Wirt­schafts­ge­bäu­de bei dem Brand kom­plett zer­stört, auch der Dach­stuhl des Wohn­hau­ses brann­te zum Groß­teil ab, berich­tet die FF Frankenmarkt.

Ermittlungen durch Brandexperten

Am Vor­mit­tag des 23. Juni 2025 über­nahm das Lan­des­kri­mi­nal­amt Ober­ös­ter­reich die Ermitt­lun­gen zur Ursa­che des Groß­bran­des in Pön­dorf (Bezirk Vöck­la­bruck). Auch ein Sach­ver­stän­di­ger der Brand­ver­hü­tungs­stel­le OÖ wur­de in die Unter­su­chun­gen ein­be­zo­gen. Auf­grund der mas­si­ven Zer­stö­rung durch die Flam­men gestal­te­te sich die Ermitt­lung zunächst schwierig.

Heulager als Ausgangspunkt des Feuers

Nach­dem bei der tech­ni­schen Über­prü­fung – ein­schließ­lich der Pho­to­vol­ta­ik­an­la­ge – kei­ne Hin­wei­se auf ein tech­ni­sches Gebre­chen fest­ge­stellt wur­den, rich­te­te sich der Fokus auf das Heu­la­ger. Mit Unter­stüt­zung schwe­rer Gerä­te, dar­un­ter ein 20-Ton­nen-Bag­ger, sowie der umlie­gen­den Feu­er­weh­ren konn­te der Heu­bo­den geräumt wer­den. In den unte­ren Schich­ten des Heus ent­deck­ten die Ermitt­ler ein­deu­ti­ge Spu­ren einer Selbst­ent­zün­dung sowie akti­ve Glut­nes­ter, die sich beim Kon­takt mit Sau­er­stoff erneut entzündeten.

Hoher Sachschaden – keine Verletzten

Die poli­zei­lich doku­men­tier­te Spu­ren­la­ge bestä­tig­te die Brand­ur­sa­che mit an Sicher­heit gren­zen­der Wahr­schein­lich­keit. Beim Brand wur­den die Stal­lun­gen mit etwa 70 Rin­dern sowie das angren­zen­de Wohn­haus schwer beschä­digt. Letz­te­res ist aktu­ell unbe­wohn­bar. Durch den koor­di­nier­ten Ein­satz von 16 Feu­er­weh­ren konn­te jedoch ein Über­grei­fen der Flam­men auf Nach­bar­ge­bäu­de ver­hin­dert wer­den. Men­schen und Tie­re blie­ben unver­letzt – alle Kühe und Käl­ber konn­ten recht­zei­tig geret­tet wer­den. Das Ermitt­lungs­er­geb­nis wird der Staats­an­walt­schaft Wels übermittelt.

Quel­le: LPD OÖ