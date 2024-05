Das AMS Gmun­den mel­det Voll­be­schäf­ti­gung im Bezirk, die Arbeits­lo­sen­quo­te liegt bei 3,2%.

Die Aus­läu­fer der wirt­schaft­li­chen Rezes­si­on sind spür­bar und wir­ken sich auch auf die Arbeits­lo­sen­zah­len im Bezirk Gmun­den ent­spre­chend aus. Eine leich­te Ent­war­nung bei der Stei­ge­rung der Arbeits­lo­sig­keit gibt es in der Spar­te Bau, wei­ter­hin beson­ders betrof­fen sind die Bra­chen Han­del, (Industrie-)Produktion und wirt­schaft­li­che Dienstleistungen.

Ende April 2024 sind im Bezirk Gmun­den 1.432 Per­so­nen arbeits­los, das ent­spricht einer Arbeits­lo­sen­quo­te von 3,2 %. Gegen­über dem Vor­mo­nat ist das ein leich­ter Rück­gang der Arbeits­lo­sen­quo­te um 0,1 Pro­zent­punk­te aller­dings gegen­über dem Vor­jahr zum sel­ben Zeit­punkt ein Plus von 0,4 Pro­zent­punk­ten. Sehr erfreu­lich her­vor­zu­he­ben ist, dass die Arbeits­lo­sig­keit bei jun­gen Erwach­se­nen, das sind Per­so­nen bis 25 Jah­re, wei­ter stark zurück­ge­gan­gen ist (um rd. 21 %).

Unver­än­dert und wie bereits in den Vor­mo­na­ten sind deut­lich mehr Män­ner als Frau­en arbeits­los gemel­det. Ende April 2024 waren 620 Frau­en und 812 Män­ner im Bezirk Gmun­den arbeits­su­chend vor­ge­merkt. 608 Per­so­nen absol­vie­ren der­zeit eine arbeits­markt­po­li­tisch sinn­vol­le Qua­li­fi­zie­rung. Nach­dem von Arbeits­lo­sig­keit beson­ders Per­so­nen ohne abge­schlos­se­ne Berufs­aus­bil­dung betrof­fen sind, ist unser Fokus im AMS Gmun­den wei­ter­hin auf das Anbie­ten von Wei­ter­bil­dung und Qua­li­fi­zie­rung für die­sen Per­so­nen­kreis gerichtet.

Stel­len­markt

Unter­neh­men haben uns im Bezirk Gmun­den mit der Beset­zung von 1.901 (sofort ver­füg­ba­re) Stel­len beauf­tragt. Das sind um 117 offe­ne Stel­len mehr als per Ende März 2024.

Lehr­stel­len­markt

Im Bezirk Gmun­den gibt es per 30. April 2024 ein Ange­bot von 430 (offe­nen) Lehr­stel­len, dar­un­ter sind 171 Lehr­stel­len, die sofort besetzt wer­den können.

Dem gegen­über ste­hen ins­ge­samt 176 lehr­stel­len­su­chen­de Per­so­nen, wovon aktu­ell 20 Per­so­nen sofort ver­füg­bar sind.

Dyna­mik am Arbeitsmarkt

Am Arbeits­markt im Bezirk Gmun­den herrscht eine hohe Dyna­mik. So wur­den im Monat April 626 Per­so­nen arbeits­los und 765 Per­so­nen haben ihre Arbeits­lo­sig­keit beendet.