Erfolgreichste Messe für mehr Nachwuchs in den Betrieben

Erst­mals hat­te die Lehr­lings- und Bil­dungs­mes­se der Wirt­schafts­klam­mer auch am Sams­tag geöff­net – und die Rech­nung ist für die 76 Aus­stel­ler und die Orga­ni­sa­to­ren voll aufgegangen.

Rund 800 Eltern mit ihren Jugend­li­chen kamen am Sams­tag­vor­mit­tag, um sich über die Kar­rie­re­chan­cen im Bezirk ein Bild zu machen. Am Don­ners­tag und Frei­tag besuch­ten die Mit­tel­schu­len und poly­tech­ni­schen Schu­len des Bezirks die Vöck­la­bru­cker Mes­se – 1.200 Bur­schen und Mäd­chen stürm­ten die Kojen der Fir­men und Schu­len. Sie wur­den von Gui­des der Don-Bosco-Schu­len und der Land­wirt­schafts­schu­le Vöck­la­bruck gezielt durch die Mes­se beglei­tet. Ange­spornt wur­de das Inter­es­se der Jugend­li­chen für die Lehr­be­ru­fe und die Aus­stel­ler wie­der mit einem Mes­se­quiz – alle Jugend­li­chen, die sich min­des­tens 15 Ant­wor­ten auf die Quiz­fra­gen bei den Fir­men und Schu­len hol­ten, konn­ten tol­le Prei­se gewin­nen, die eben­falls von den Aus­stel­lern bereit­ge­stellt wurden.

„Wir sind für die Aus­stel­ler sehr froh, dass auch der Sams­tag so gut ange­nom­men wur­de. Denn die inten­si­ven Gesprä­che mit den Eltern und Jugend­li­chen über die Kar­rie­re­mög­lich­kei­ten geben der Lehr­lings- und Bil­dungs­mes­se einen hohen Mehr­wert“, freut sich der Obmann der WKO Vöck­la­bruck, Ste­phan Preis­hu­ber, über den erfolg­rei­chen Event. Prä­sen­tiert wur­den den Besu­chern mehr als 80 (!) ver­schie­de­ne Lehr­be­ru­fe – die Jugend­li­chen konn­ten auch selbst ihre Fähig­kei­ten vor Ort tes­ten, von Löten über Schrau­ben bis zu Gra­vie­ren, Frä­sen und Malen.

„Das macht unse­re Mes­se aus – sie bie­tet eine enorm gro­ße Viel­falt an Berufs­mög­lich­kei­ten und span­nen­de Ein­bli­cke in die Lehr­be­ru­fe der Betrie­be im Bezirk“, sagt WKO-Bezirks­stel­len­lei­ter Josef Ren­ner. Für ihn ist vor allem der gute Mix an den drei Mes­se­ta­gen ent­schei­dend, denn an den Mes­se­ta­gen für die Schul­klas­sen bekom­men alle Jugend­li­chen der 7. Schul­stu­fe die Chan­ce, ins Berufs­le­ben hin­ein­zu­schnup­pern und sich eine pas­sen­de Aus­bil­dung zu suchen. „Dass dann vie­le Jugend­li­che, die bereits am Don­ners­tag oder Frei­tag mit der Schu­le in der REVA-Hal­le waren, auch noch am Sams­tag mit ihren Eltern wie­der­ge­kom­men sind, das freut uns umso mehr“, sagt Renner.

Die Wich­tig­keit der Lehr­lings- und Bil­dungs­mes­se wird auch in den kom­men­den Jah­ren bestehen blei­ben: Ende April 2024 waren beim AMS für den Bezirk Vöck­la­bruck 401 offe­ne Lehr­stel­len von den Fir­men gemel­det. „Die Fir­men bei der Suche nach Nach­wuchs­kräf­ten aber auch Fach­kräf­ten und Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­tern zu unter­stüt­zen, das gehört zu den wich­tigs­ten Auf­ga­ben der Wirt­schafts­kam­mer Vöck­la­bruck. Mit der Mes­se set­zen wir ein deut­li­ches Zei­chen direkt vor Ort in Vöck­la­bruck, dass wir inten­siv mit den Betrie­ben zusam­men­ar­bei­ten dür­fen“, bedankt sich Ste­phan Preis­hu­ber bei den Ausstellern.

Dass Lehr­lin­ge her­vor­ra­gen­de Leis­tun­gen brin­gen und für die Betrie­be unver­zicht­ba­re Spit­zen­kräf­te für die Zukunft sind, das wur­de beim Lan­des­wett­be­werb der Elek­tro­tech­nik-Lehr­lin­ge sicht­bar, der par­al­lel zur Lehr­lings­mes­se in der REVA-Hal­le durch­ge­führt wur­de. In ein­ein­halb Tagen haben die zehn bes­ten Lehr­lin­ge des Lan­des einen Schalt­schrank gebaut und pro­gram­miert – live vor den Augen der Messebesucher.

Ins­ge­samt war die „LMVB2024“ die bis­her erfolg­reichs­te Mes­se in Vöck­la­bruck – und ist inzwi­schen zur zweit­größ­ten Lehr­lings­mes­se nach der „Jugend und Beruf“ im Herbst in Wels gewor­den. Mit der REVA-Hal­le steht der idea­le Aus­tra­gungs­ort für die Mes­se zur Ver­fü­gung, die Fir­men haben wie­der den Vor­platz genutzt, um Fahr­zeu­ge und Maschi­nen aus­zu­stel­len und den Jugend­li­chen live zu prä­sen­tie­ren. Die Lehr­lings- und Bil­dungs­mes­se 2025 ist bereits im Kalen­der fixiert – sie wird von 22. bis 24. Mai 2025 wie­der jeweils von 9 bis 13 Uhr in der REVA-Hal­le Vöck­la­bruck über die Büh­ne gehen.