Am 18. Juni strahl­te die Son­ne über dem Kah­len­berg bei Wien, wo das Arbeits­markt­ser­vice (AMS) die bes­ten Geschäfts­stel­len Öster­reichs aus­zeich­ne­te. Bei bes­tem Wet­ter und in fest­li­cher Stim­mung durf­te das AMS Gmun­den ein­mal mehr den ers­ten Platz als bes­te Geschäfts­stel­le in Ober­ös­ter­reich im Rah­men der Balan­ced Score Card (BSC) entgegennehmen.

Leo­pold Trem­mel, Lei­ter der Geschäfts­stel­le Gmun­den, gra­tu­lier­te sei­nen Kol­le­gin­nen und Kol­le­gen zu die­ser her­aus­ra­gen­den Leis­tung. “Gera­de in Zei­ten wie die­sen ist eine sol­che Aus­zeich­nung kei­ne Selbst­ver­ständ­lich­keit. Es ist das Ergeb­nis har­ter Arbeit und kon­se­quen­ter Bemü­hun­gen, die das AMS Gmun­den in den letz­ten Jah­ren immer wie­der unter Beweis gestellt hat”, beton­te Tremmel.

Die Geschäfts­stel­le des Bezirks Gmun­den hat in der Ver­gan­gen­heit bereits mehr als zehn Mal basie­rend auf den BSC-Wer­ten den Titel der bes­ten Geschäfts­stel­le aus den neun Lan­des­or­ga­ni­sa­tio­nen öster­reich­weit erlangt.

Die­se kon­ti­nu­ier­li­che Spit­zen­leis­tung wur­de nun erneut hono­riert. “Wir sind demü­tig und sehr dank­bar für die­se Aus­zeich­nung und hoch­mo­ti­viert, auf die­sem Niveau wei­ter­zu­ar­bei­ten”, sag­te Trem­mel stolz.

Die BSC-Wer­tung misst die Per­for­mance der Geschäfts­stel­len anhand ver­schie­de­ner Kri­te­ri­en wie Ver­mitt­lungs­er­fol­ge, Ser­vice­qua­li­tät und Effi­zi­enz. Dass Gmun­den hier erneut die Nase vorn hat, spricht für die her­aus­ra­gen­de Arbeit des Teams.

Die fei­er­li­che Atmo­sphä­re am Kah­len­berg und das schö­ne Wet­ter bil­de­ten den per­fek­ten Rah­men für die­se Ehrung, die nicht nur die ver­gan­ge­nen Erfol­ge wür­digt, son­dern auch einen Ansporn für die Zukunft dar­stellt. Das AMS Gmun­den ist fest ent­schlos­sen, sei­ne Erfolgs­se­rie fort­zu­set­zen und wei­ter­hin Maß­stä­be in der Ver­mitt­lung von Mensch und Arbeit zu setzen.