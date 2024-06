In Vöck­la­bruck sind zwei ent­ge­gen­kom­men­de Rad­fah­rer anein­an­der gestreift und gestürzt. Laut Poli­zei waren die zwei Män­ner bei­de betrunken.

Ein 40-Jäh­ri­ger aus dem Bezirk Vöck­la­bruck lenk­te sein Moun­tain­bike am 07. Juni 2024 gegen 21:10 Uhr im Stadt­ge­biet von Vöck­la­bruck auf einem Rad­weg, wel­cher von der B145 Salz­kam­mer­gut­stra­ße auf die Johan­nes Kep­ler-Stra­ße führt. Zeit­gleich fuhr ein 68-Jäh­ri­ger aus dem Bezirk Vöck­la­bruck in die­sem Bereich auf dem Rad­weg in der Gegen­rich­tung. Als die bei­den anein­an­der vor­bei­fuh­ren, streif­ten sie mit den Schul­tern und kamen zu Sturz. Dabei wur­de der 68-Jäh­ri­ge unbe­stimm­ten Gra­des ver­letzt und nach der Erst­ver­sor­gung in das Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Vöck­la­bruck eingeliefert.

Bei­de Rad­fah­rer waren betrunken

Ein bei dem 40-Jäh­ri­gen durch­ge­führ­ter Alko­test ergab einen Wert von 1,56 Pro­mil­le. Bei dem 68-Jäh­ri­gen war ein Alko­test auf­grund der Ver­let­zun­gen nicht mehr mög­lich, der Alko­vor­test war aller­dings auch posi­tiv. Bei­de wer­den bei der Bezirks­haupt­mann­schaft Vöck­la­bruck ange­zeigt, so die Polizei.