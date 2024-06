Am ers­ten Juli-Wochen­en­de gibt´s wie­der die Chan­ce auf zwei ganz beson­de­re Kon­zert­aben­de unter frei­em Him­mel im Schloss­hof Puchheim.

Am Frei­tag, dem 5. Juli macht die „VÖCK­LA­B­RIDGE POCKET BAND“ den Auf­takt. Akti­ve und ehe­ma­li­ge Leh­rer und Schü­ler der HAK Vöck­la­bruck haben sich mit wei­te­ren Musik­freun­den aus dem Bezirk Vöck­la­bruck zu die­ser For­ma­ti­on zusam­men­ge­schlos­sen. Das Reper­toire umfasst Songs aus den Berei­chen Blues, Jazz, Latin und Soul sowie die eine oder ande­re Pop- bzw. Rock’n’Roll-Num­mer.

Am Sams­tag, dem 6. Juli locken CON­GA­RIL­LA UND UPSAITS in das Open Air-Ambi­en­te! Mit dem Pro­gramm „Wood­stock & Jungle“ wer­den mit­tels Gitar­ren, Vocals und dem 14-köp­fi­gen Trom­mel Block, Songs der letz­ten 40 Jah­re, die zu regel­rech­ten Hym­nen wur­den, ein kom­plett neu­en Sound ein­ge­haucht. Die Idee und das Kon­zept von Con­ga­ril­la kom­men von Pepi Kra­mer und sind das Ergeb­nis sei­ner musi­ka­li­schen Aus­lands­rei­sen, ins­be­son­de­re nach Afri­ka, Kuba und Brasilien.

Los geht´s an bei­den Aben­den um 20:00 Uhr, Ein­lass ist ab 19:00 Uhr. Die Tickets gibt´s um € 17,- bei oeticket.at und am Stadt­amt Att­nang-Puch­heim sowie an der Abend­kas­sa. Den Spar­füch­sen emp­feh­len wir den “Fes­ti­val­pass” um nur € 30,-.