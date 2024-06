Am Sams­tag, dem 22. Juni 2024, lädt die Feu­er­wehr­mu­sik­ka­pel­le Lang­wies sehr herz­lich zum Däm­mer­schop­pen ein. Die Ver­an­stal­tung fin­det ab 18.00 Uhr beim “Fischer­bau­ern” (Lang­wie­ser­stra­ße 38, 4802 Eben­see) statt und ver­spricht einen stim­mungs­vol­len Abend mit aus­ge­zeich­ne­ter Unter­hal­tungs­mu­sik. Für Musik und kuli­na­ri­sche Köst­lich­kei­ten sorgt die FML.

Am sel­ben Tag fin­det auch die belieb­te musi­ka­li­sche Fahrt ins Blaue Radl­ro­as – „Auf und da Musi noch“ statt. Der Start­schuss fällt um 13.00 Uhr beim Senio­ren­heim Eben­see. Die musi­ka­li­sche Rad­aus­fahrt endet mit einer “After Radl­ro­as-Par­ty” auch am „Fischer­bau­ern­hof“. Kurz­ent­schlos­se­ne haben noch bis Mitt­woch, 19. Juni die Mög­lich­keit, sich per Mail an anmeldung@feuerwehrmusik.at oder bei Rad.Sport Hoch­hau­ser und Elek­tro Neu­böck für die Teil­nah­me an der Radl­ro­as anzumelden.

Die Musi­ke­rin­nen und Musi­ker der FM Lang­wies freu­en sich, zahl­rei­che Gäs­te sowohl bei der Radl­ro­as als auch am Abend beim Däm­mer­schop­pen begrü­ßen zu dürfen.

D´Musi lebt!