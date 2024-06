Mit gro­ßer Freu­de möch­ten wir — das BG/BRG Bad Ischl — unse­re neu gewon­ne­ne Eras­mus-Part­ner­schaft mit dem Køge Gym­na­si­um in Däne­mark bekannt­ge­ben. Die­se Part­ner­schaft eröff­net den Schü­le­rIn­nen des BG/BRG Bad Ischl ein­zig­ar­ti­ge Mög­lich­kei­ten, inter­na­tio­na­le Erfah­run­gen zu sam­meln und sich in einem wich­ti­gen, glo­ba­len The­ma zu enga­gie­ren: dem Umweltschutz.

Der Grund­stein für die Zusam­men­ar­beit wur­de durch einen Besuch unse­res Gym­na­si­ums sei­tens der däni­schen Schu­le letz­ten Herbst gelegt, wo im Rah­men einer Meet&Greet-Veranstaltung ers­te Kon­tak­te geknüpft wur­den. Im kom­men­den Schul­jahr 2024/25 haben 20 unse­rer Schü­le­rIn­nen die Gele­gen­heit, nach Däne­mark zu rei­sen und gemein­sam mit den Schü­le­rIn­nen des Køge Gym­na­si­ums an ver­schie­de­nen Pro­jek­ten zum The­ma Umwelt­schutz zu arbei­ten. Die­se Initia­ti­ve zielt dar­auf ab, das Bewusst­sein für öko­lo­gi­sche Her­aus­for­de­run­gen zu schär­fen und pra­xis­ori­en­tier­te Lösun­gen zu entwickeln.

Wäh­rend ihres Auf­ent­halts wer­den die Schü­le­rIn­nen in inter­kul­tu­rel­len Teams an ver­schie­de­nen umwelt­be­zo­ge­nen Pro­jek­ten arbei­ten. Geplan­te Akti­vi­tä­ten umfas­sen die Ana­ly­se loka­ler Umwelt­pro­ble­me, die Ent­wick­lung nach­hal­ti­ger Lösungs­an­sät­ze, sowie die Durch­füh­rung gemein­sa­mer Work­shops und Exkur­sio­nen, unter ande­rem in das 40 km ent­fern­te Kopen­ha­gen. Die­se Zusam­men­ar­beit för­dert nicht nur den inter­kul­tu­rel­len Aus­tausch, son­dern stärkt auch das Ver­ant­wor­tungs­be­wusst­sein und die Hand­lungs­be­reit­schaft der Jugend­li­chen im Hin­blick auf den Umweltschutz.

Wir sind über­zeugt, dass die­se Part­ner­schaft unse­ren Schü­le­rIn­nen wert­vol­le Erfah­run­gen und Kennt­nis­se ver­mit­telt, die weit über den schu­li­schen All­tag hin­aus­ge­hen. Gleich­zei­tig freu­en wir uns sehr auf die zukünf­ti­ge Zusam­men­ar­beit mit dem Køge Gym­na­si­um in Dänemark.