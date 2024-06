Am Mitt­woch, dem 5.Juni fan­den sich auf Ein­la­dung der Gemein­de Alt­müns­ter an der B145 unter­halb des Agrar­bil­dungs­zen­trums in Alt­müns­ter eini­ge Gäs­te zur Eröff­nung der ABZ-Bus­hal­te­stel­le ein. Nach den Plä­nen einer Matu­ra­ar­beit der HTBLA Hall­statt wur­den, mit dem Ziel einer neu­en Repa­ra­tur­kul­tur, nach und nach im Rah­men des Unter­richts von Schü­le­rin­nen und Schü­lern des ABZ-Salz­kam­mer­gut bei­de Hal­te­stel­len an der B145 saniert und umge­baut. Eine Bau­fir­ma über­nahm die Beton­ar­bei­ten, die Gemein­de die elek­tri­sche Anbin­dung und der OÖ Ver­kehrs­ver­bund stat­te­te die Halt­stel­le mit elek­tro­ni­scher Fahr­plan­aus­kunft in Echt­zeit, soge­nann­ten „E‑Papers“ aus und beglei­te­te den Umbau. Alle Holz­ar­bei­ten, sowie die gesam­te Mon­ta­ge vor Ort, wur­den von den Schü­le­rin­nen und Schü­lern des ABZ aus­ge­führt, denen die Arbeit an den Hal­te­stel­len auch sicht­lich Spaß gemacht hat. „Wir freu­en uns jetzt, wenn wir hier vor­bei­fah­ren oder hier war­ten, dass es schon irgend­wie unse­re Hal­te­stel­le ist“, mei­nen die jugend­li­chen Handwerker:innen dazu.

„Auch wenn die unzäh­li­gen Hal­te­stel­len aus Beton­fer­tig­tei­len schon etwas in die Jah­re gekom­men sind, kön­nen sie mit ein paar Sanie­rungs­maß­nah­men struk­tu­rell noch sehr lan­ge hal­ten. Die gelun­ge­ne gestal­te­ri­sche Auf­wer­tung sei­tens der HTBLA Hall­statt, das gute Licht­kon­zept und das zurück­hal­ten­de Design im Werk­stoff Holz machen die Hal­te­stel­len jetzt auch ästhe­tisch und funk­tio­nal wie­der abso­lut zukunfts­fä­hig“, meint Wolf­gang Öhlin­ger vom Ober­ös­ter­rei­chi­schen Ver­kehrs­ver­bund. „Wir freu­en uns über Umbau­ten für einen attrak­ti­ven Ein­stieg in den öffent­li­chen Ver­kehr wie hier sehr und bie­ten uns nun auch als ers­te Anlauf­stel­le für Über­le­gun­gen dazu an.“

Bür­ger­meis­ter Mar­tin Pel­zer, der das Pro­jekt for­ciert hat­te, lob­te die gute und koope­ra­ti­ve Zusam­men­ar­beit aller Betei­lig­ten und bedank­te sich für die Unter­stüt­zung. Auch Natio­nal­rats­ab­ge­ord­ne­te Bet­ti­na Zopf zeig­te sich vom Pro­jekt über­zeugt und freu­te sich über den soli­den Innen­aus­bau in hei­mi­schem Holz, das aus ihrer Sicht ein­fach auf meh­re­ren Ebe­nen Sinn macht.

Im Rah­men eines „Agen­da Zukunft The­men­la­bors“ tausch­te man sich im Anschluss noch zum Pro­jekt aus. Jan-Eli­as Kron­ber­ger, pro­jekt­be­tei­lig­ter Absol­vent der HTBLA Hall­statt, prä­sen­tier­te die Umbau­mög­lich­kei­ten und alle kos­ten­frei ver­füg­bar gemach­ten Plan­ma­te­ria­li­en. Inter­es­san­ter­wei­se waren sich die am Umbau Betei­lig­ten dort auch kos­ten­tech­nisch einig, dass im Ver­gleich zu Abriss und Neu­bau eine Sanie­rung in die­ser Form nicht nur die schö­ne­re, son­dern auch die güns­ti­ge­re Vari­an­te sei, selbst wenn die Fer­ti­gung nicht von einer Schu­le über­nom­men würde.

Von Sei­ten des Lan­des wer­den der­zeit bis zu 50% eines sol­chen Umbaus geför­dert, es gilt aber viel­leicht auch in die­sem Bereich neue Wege der Finan­zie­rung zu finden.

Die anwe­sen­den Ver­tre­ter des Regio­nal­ma­nage­ment Ober­ös­ter­reich und von Agen­da Zukunft, Bar­ba­ra Klepp­atsch und Johan­nes Mein­hart, unter­stüt­zen wei­ter­hin die Kom­mu­ni­ka­ti­on die­ses Pro­jek­tes in Rich­tung ver­schie­de­ner Inter­es­sens­grup­pen und ver­su­chen Akteu­re in dem Bereich zu ver­bin­den. Das Pro­jekt, das ja ursprüng­lich vom Zukunfts­bü­ro Scharn­stein unter Chris­ta Öhlin­ger-Brand­ner initi­iert wur­de, ist ja schon in sei­ner Gesamt­auf­stel­lung als kokrea­ti­ves Pro­jekt abso­lut inno­va­tiv angelegt.

„In der Logik unse­rer Kon­sum­kul­tur ist die Neu­wa­re und der Neu­bau immer unhin­ter­fragt die bes­te Vari­an­te eines Ange­bots. Mit die­sem Pro­jekt ist es uns gemein­sam gelun­gen, den Wert des Bestan­des zu erhal­ten und die ihm ein­ge­schrie­be­nen Geschich­ten wei­ter­zu­schrei­ben. Das ist eine ech­te posi­tiv erleb­ba­re Alter­na­ti­ve zum Neu­bau und wirk­lich geleb­te Repa­ra­tur­kul­tur, die nicht not­ge­drun­gen wie­der­her­stellt, son­dern die in der Sanie­rung eine krea­ti­ve und kon­struk­ti­ve Aus­ein­an­der­set­zung mit dem Bestehen­den sucht, und so einen wirk­li­chen Mehr­wert auf vie­len Ebe­nen schafft. Die Poten­zia­le des Bestehen­den zu erken­nen ist viel­leicht über­haupt eine der wich­tigs­ten Zukunfts­kom­pe­ten­zen, wenn wir an einen res­sour­cen­scho­nen­den Umgang mit unse­rer Umge­bung den­ken“, meint Ste­fan Öhlin­ger, Betreu­er der Matu­ra­ar­beit an der HTBLA Hall­statt. Ein Umbau­ma­nu­al, sowie alle umset­zungs­fer­ti­gen Plan­ma­te­ria­li­en uvm. wer­den auf der Web­site der HTBLA Hall­statt im Down­load­por­tal des Pro­jekts kos­ten­frei zur Ver­fü­gung gestellt.

www.htl-hallstatt.at/kulturbushaltestellen