50 Jah­re HAK Bad Ischl und 25 Jah­re För­der­ver­ein Fuß­ball und Schu­le — ein Grund zum Feiern!

Der För­der­ver­ein Fuß­ball und Schu­le begeht in die­sem Jahr sein 25-jäh­ri­ges Jubi­lä­um. Anläss­lich die­ses beson­de­ren Ereig­nis­ses fin­den die tra­di­tio­nel­len Abschluss­spie­le im Isch­ler Sta­di­on statt. In die­sem Jahr tritt die Mann­schaft der HAK und PS Bad Ischl gegen die Fuß­ball HAK St. Pöl­ten an. Die Spie­le wer­den am 19. Juni um 13:00 Uhr und um 15:00 Uhr im Sta­di­on Bad Ischl ausgetragen.

Das Jubi­lä­ums­fest selbst wird am Sams­tag, dem 22. Juni 2024, gefei­ert. Die Fei­er­lich­kei­ten begin­nen um 15:00 Uhr mit einem Fuß­ball­tur­nier am Schul­ge­län­de. Bei die­sem Tur­nier wer­den ehe­ma­li­ge Absol­ven­ten teil­neh­men. Die offi­zi­el­le Jubi­lä­ums­fei­er star­tet um 19:00 Uhr in der Aula der Schule.

Der För­der­ver­ein Fuß­ball und Schu­le wur­de zunächst für die Han­dels­schu­le gegrün­det und expan­dier­te 2005 auch auf die Han­dels­aka­de­mie. Seit­dem ist die Anzahl der akti­ven Fußballer*innen ste­tig gestie­gen und liegt heu­te sta­bil zwi­schen 85 und 100.

„Die Tat­sa­che, dass uns ande­re Schul­stand­or­te immer wie­der ver­sucht haben zu kopie­ren, zeigt uns, dass wir vie­les rich­tig gemacht haben. Aber auch bei uns war und ist es nicht immer so ein­fach gewe­sen, wie es viel­leicht auf den ers­ten Blick wirkt“, so der Obmann Alex­an­der Zöhrer.

Die HAK und PS Bad Ischl lädt alle Inter­es­sier­ten herz­lich ein, an den Ver­an­stal­tun­gen teil­zu­neh­men und die­ses bedeu­ten­de Jubi­lä­um gemein­sam zu feiern.