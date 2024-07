149 Schüler/innen aus den 4. Klas­sen der ober­ös­ter­rei­chi­schen AHS tüf­tel­ten am Mon­tag, dem 24. Juni und am Diens­tag, dem 25. Juni im Besu­cher­zen­trum der voest­al­pi­ne in Linz, um phy­si­ka­li­sche bzw. mathe­ma­ti­sche Pro­ble­me zu lösen. Das Ergeb­nis war sensationell:

Bei der Mathe­ma­tik-Mini­olym­pia­de gab es drei ers­te Plät­ze (27 von 32 Punk­ten) – Zwei davon erreich­ten Schü­le­rin­nen aus den Vöck­la­bru­cker Gymnasien:

Maria MÜHL­BER­GER vom BG Vöck­la­bruck und Anna HAL­LESCH vom BRG Schloss Wagrain erhiel­ten zwei der drei begehr­ten Poka­le für Rang 1.

In den Top Ten sind zwei wei­te­re Mäd­chen vom BG Vöcklabruck:

Nata­lia KAM­ME­RER wur­de 6. und Julia GAPP­MAI­ER wur­de 10.

Alle vier waren auch Preis­trä­ge­rin­nen beim Juni­or-Regio­nal­wett­be­werb (11. Juni) der 55. Öster­rei­chi­schen Mathe­ma­tik­olym­pia­de in Kefermarkt!

Sie besu­chen den Olym­pia­de-Vor­be­rei­tungs­kurs bei Prof. Mag­da­le­na SCHALLMAINER.

Auch Anna STUHL­BER­GER konn­te mit ihren Leis­tun­gen bei der Phy­sik-Mini­olym­pia­de über­zeu­gen und erreich­te einen her­vor­ra­gen­den 4. Platz.

Die wei­te­ren Teilnehmer/innen aus Vöck­la­bruck bei Phy­sik- bzw. Mathe­ma­tik-Mini­olym­pia­de waren vom BG Sophie SIE­BE­RER (18.), Julia DOK­TER (51.), Julia HÖT­ZIN­GER (61.), Emil LOIDL, Jakob OFFEN­BE­CHER, Fran­zis­ka GRU­BER und Niklas KURZ­BÖCK sowie vom BRG Ben­ja­min STADT (41.), Micha­el SCHO­BER­LEIT­NER (51.), Jonas RÖDER (61.), Maxi­mi­li­an PICKL (77.) und Son­ja STRANZ­IN­GER (91.).

Prof. Hein­rich Josef GSTÖTT­NER war Mit­glied des Auf­ga­ben­ko­mi­tees und der Jury.

Nach dem Wett­be­werb gab es für alle Teilnehmer/innen eine Werks­füh­rung in der VOEST­AL­PI­NE, die Begleitlehrer/innen muss­ten wäh­rend­des­sen inten­siv kor­ri­gie­ren, damit die Preis­ver­lei­hung pünkt­lich star­ten konnte.