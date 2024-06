Unter dem Mot­to „The Sounds Of Music“ ver­an­stal­te­ten der Klas­sen­chor der 1B des BG/BRG Bad Ischl mit dem Sou­thern Cali­for­nia Children’s Cho­rus am Don­ners­tag in der Evan­ge­li­schen Pfarr­kir­che Bad Ischl ein Kon­zert, wel­ches alle Zuhö­re­rIn­nen in gro­ßes Stau­nen versetzte.

Mit den Klas­si­kern „O Hap­py Day“ (Solis­tin: Jose­phi­na Lin­ort­ner), „This litt­le light of mine“ sowie „Kri­mi­nal – Tan­go“ bewies die 1B-Klas­se unter der Lei­tung von Son­ja Pfeif­fer ihr musi­ka­li­sches Kön­nen. Das Pro­gramm wur­de durch instru­men­ta­le Bei­trä­ge von einem Trom­pe­ten-Trio (Fami­lie Lem­me­rer), ein Stück an der Har­fe (Valen­ti­na See­tha­ler) und einem Flö­ten­trio (Jas­min Wolf, Eli­sa­beth Hödl und Valen­ti­na See­tha­ler) auf­ge­lo­ckert. Die abschlie­ßen­den tra­di­tio­nel­len Stü­cke wie „Hint’n bei der Stadl­tür“ und „Jetzt gang i ans Peters­brün­ne­le“ lös­ten bei unse­ren ame­ri­ka­ni­schen Gäs­ten gro­ße Begeis­te­rung aus.

Der US-ame­ri­ka­ni­sche Chor unter der Lei­tung von Lori Lof­tus eröff­ne­te sein Pro­gramm mit einem „Jubi­la­te Deo“ von Adria­no Ban­chie­ri. Gro­ßes Talent bewie­sen die Solis­ten Kareem Sater und Jacob Thomp­son sowie die Solis­tin Ysa­bel Wilhoit. Mit einem bekann­ten Song von S. Mil­ler und J. Jack­son „Let The­re Be Peace on Earth“ ende­te der bril­lan­te Kon­zert­abend. Bei einer anschlie­ßen­den Piz­za-Par­ty wur­den noch zahl­rei­che Gesprä­che und vor allem Kon­tak­te geknüpft. Viel­leicht gibt es ja ein Wie­der­se­hen in Kalifornien?