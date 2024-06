Auch heu­er fand im Bad Isch­ler Pfarr­saal der Klei­der­kam­merl-Second­hand-Pop-Up-Store statt. Am 13.05.2024 durf­te das Pro­jekt der 5 jun­gen Isch­le­rin­nen (Dora Stri­cker, Eva Eder, Mag­da­le­na Vils­e­cker, Sabri­na Schwaig­ho­fer und Ama­ra Stras­ser) in die 5. Run­de star­ten. Die Idee ent­stand in Lock­down Zei­ten. Die 5 Frau­en woll­ten ihre neu gewon­ne­ne Zeit pro­duk­tiv nut­zen und nach ein paar Team­be­spre­chun­gen ent­stand die Idee des Klei­der­kam­merls. Wäh­rend des Lock­downs hat­ten auch die Isch­ler und Isch­le­rin­nen Zeit, um ihren Klei­der­schrank aus­zu­mis­ten und so kam schon bei der ers­ten Run­de eini­ges an Gewand zusam­men. Es han­delt sich hier um ein rein ehren­amt­li­ches Pro­jekt, daher kommt der gesam­te Erlös einer sozia­len Ein­rich­tung zugute.

Die­ses Jahr möch­ten die Orga­ni­sa­to­rin­nen den Ver­ein Frau­en­haus Salz­kam­mer­gut unter­stüt­zen. Viel zu vie­le Frau­en und Kin­der sind heut­zu­ta­ge von häus­li­cher Gewalt betrof­fen … auch in unse­rer Umge­bung. Daher wird das Frau­en­haus mit einer groß­zü­gi­gen Spen­de von 5000 Euro unter­stützt. Von die­ser wer­den päd­ago­gisch wert­vol­les Spiel­ma­te­ri­al und the­ra­peu­ti­sche Spiel­ge­rä­te für den Tobe- bzw. Bewe­gungs­raum der Mut­ter-Kind-Ein­rich­tung ange­schafft. Die 5 Frau­en wol­len einen Bei­trag leis­ten, der die Ent­wick­lung betrof­fe­ner Kin­der för­dert, sie wie­der ein Stück weit Ver­trau­en fas­sen lässt und ihnen hilft wie­der ins Leben zu fin­den. Und wie könn­te dies bes­ser gelin­gen, als lust­be­ton­tes Spiel in einem toll aus­ge­stat­te­ten Raum zu fördern.