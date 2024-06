Im Rah­men der 55. Öster­rei­chi­schen Mathe­ma­tik­olym­pia­de wur­de der Juni­or-Regio­nal­wett­be­werb für Ober­ös­ter­reich und Salz­burg wie­der im Schloss Wein­berg (Kefer­markt) organisiert.

61 Schüler/innen aus Ober­ös­ter­reich und Salz­burg der 2. bis 6. Klas­sen tüf­tel­ten am Diens­tag, dem 11. Juni im Rit­ter­saal und im Ahnen­saal vier Stun­den lang, um kniff­li­ge mathe­ma­ti­sche Pro­ble­me zu lösen. Nach lan­ger Kor­rek­tur konn­te am Mitt­woch die Preis­ver­lei­hung im Schloss durch­ge­führt wer­den. Jetzt steht das erfreu­li­che Ergeb­nis fest:

Lan­des­sie­ger wur­de einer der jüngs­ten Teil­neh­mer: Phil­ipp GUTEN­THA­LER (3F) vom BRG Schloss Wagrain erhielt 28 von mög­li­chen 32 Punkten.

Zwei­te Prei­se gin­gen an Sophie HAU­SER (2BHIF, HTL Gries­kir­chen) aus Des­sel­brunn, sie besucht erst seit März den Vor­be­rei­tungs­kurs in Vöck­la­bruck, sowie an Julia GAPP­MAI­ER (4E) und Emil LOIDL (4A) vom BG Vöcklabruck.

Drit­te Prei­se gin­gen an Nata­lia KAM­ME­RER und Maria MÜHL­BER­GER (bei­de 4B, BG Vöck­la­bruck), an Anna HAL­LESCH (4A) und Flo­ri­an EMMIN­GER (5A) vom BRG Schloss Wagrain, sowie an Mat­hil­da McGrew (3F) vom BG/BRG Gmunden.

Die wei­te­ren Teilnehmer/innen aus Vöck­la­bruck waren Ali­na CRIS­TEA (3C, BG), Emil MAY­R­HU­BER (3B, BRG) und Andor KISS (3D, Mit­tel­schu­le der Franziskanerinnen).

Betreut wur­den sie in Vor­be­rei­tungs­kur­sen in Gmun­den von Prof. Micha­el KOLN­BER­GER, am BG Vöck­la­bruck von Prof. Mag­da­le­na SCHALL­MAI­NER und am BRG Schloss Wagrain von OStR. Hein­rich Josef GSTÖTTNER.

Beim Fina­le des Bun­des­wett­be­werbs in Raach waren noch zwei vom Kurs des BRG Schloss Wagrain:

Jan SCHIL­LER (HTL Waidhofen/Ybbs) wur­de 9. und hat lei­der die Qua­li­fi­ka­ti­on für die Inter­na­tio­na­le Olym­pia­de ver­fehlt. Seit drei Jah­ren fährt er regel­mä­ßig zur Vor­be­rei­tung nach Vöck­la­bruck. Als Matu­rant darf er nicht an der MEMO teilnehmen.

Jubeln durf­te aber Valen­ti­na KUBICEK (7B, BRG Schloss Wagrain). Als 18. hat sie sich für die 18. MEMO (Mit­tel­eu­ro­päi­sche Mathe­ma­tik­olym­pia­de) qua­li­fi­ziert. Die­se fin­det vom 18, bis 24. August in Sze­ged (Ungarn) statt.

Jakob ZELLIN­GER (6ORG, BG/BRG Schloss Traun­see) erhielt für eine voll­stän­di­ge Lösung einer Auf­ga­be eine Hono­rable Men­ti­on. Mit Rang 20 hat er die Qua­li­fi­ka­ti­on für die MEMO knapp verfehlt.