Die Stadt­pfarr­kir­che St. Niko­laus ist ein mar­kan­tes Kul­tur­denk­mal inmit­ten des Isch­ler Stadt­kerns, in dem es viel zu ent­de­cken gibt. Jetzt ist ein krea­ti­ver Kir­chen­füh­rer erschie­nen, der einen Über­blick gibt über die vie­len inter­es­san­ten Gegen­stän­de, Orte und Bil­der in der Kir­che und rund­her­um. Per­so­nen jeden Alters kön­nen damit den Kir­chen­raum inter­ak­tiv und eigen­stän­dig erkun­den oder an spe­zi­el­len Kir­chen­füh­run­gen teil­neh­men. Durch einen 3‑D-Plan, der gleich­zei­tig als Aus­mal­bild dient, Fotos und kur­ze Infor­ma­ti­ons­tex­te sowie Rät­sel ist der Kir­chen­füh­rer auch beson­ders für Kin­der gut geeignet.

Mit­tels eines QR-Codes, der auf die Home­page der Pfar­re ver­weist, wer­den die Inhal­te des Kir­chen­füh­rers auch in eng­li­scher Spra­che ange­bo­ten. Der krea­ti­ve Kir­chen­füh­rer ist für € 3,50 am Schrif­ten­stand in der Pfarr­kir­che und im Pfarr­bü­ro erhält­lich (für Fami­li­en gibt es einen redu­zier­ten Preis von € 2,20 für jedes wei­te­re Exem­plar). Es wer­den Ermä­ßi­gun­gen für Grup­pen und Schul­klas­sen angeboten.

Ers­te Kir­chen­füh­rung für Kin­der und Jugend­li­che mit dem krea­ti­ven Kirchenführer:

11. Juli, 17.30 Uhr – Pfarr­kir­che St. Niko­laus (Anmel­dung bit­te im Pfarr­bü­ro unter 06132/23483

Pro­jekt­team: Sabi­ne Gschwandt­ner (Kin­der­gar­ten­päd­ago­gin), Eli­sa­beth Höft­ber­ger (Wis­sen­schaft­li­che Mit­ar­bei­te­rin Uni­ver­si­tät Salz­burg Sys­te­ma­ti­sche Theo­lo­gie), Katha­ri­na Stein­kog­ler (Reli­gi­ons­päd­ago­gin Sekun­dar­stu­fe, Aus­tria Gui­de in Bad Ischl), Ilse Zier­ler (Reli­gi­ons­päd­ago­gin Pri­mar­stu­fe), Gra­fi­sche Umset­zung: Tan­ja Cerwenka