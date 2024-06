Am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de bot sich für Kin­der und Erwach­se­ne die Gele­gen­heit, unter der fach­kun­di­gen Anlei­tung von Flo­ri­an Nörl, Artist in Resi­dence des Tex­til­fo­rums Salz­kam­mer­gut, eige­ne Kunst­wer­ke aus gebrauch­ten Tex­ti­li­en zu schaffen.

Beim Kin­der­work­shop in der Pfarr­kir­che Eben­see gestal­te­ten am Frei­tag rund 30 klei­ne Künst­le­rin­nen und Künst­ler Stoff­bah­nen, die nun die Pinn­wand der Kir­che schmü­cken und bereits bei der „Lan­gen Nacht der Kir­chen“ bestaunt wer­den konnten.

Am Sams­tag und Sonn­tag hat­ten dann sowohl Erwach­se­ne als auch Kin­der die Mög­lich­keit, ihre künst­le­ri­sche Ader beim Gestal­ten eines Tex­til­steins aus­zu­le­ben. Es wur­de geschnit­ten, geklebt und dabei ent­stand ein beein­dru­cken­des Kunst­werk. Flo­ri­an Nörl gab zudem Ein­bli­cke in sei­ne Arbeit und erklär­te, wie sei­ne Kunst­wer­ke entstehen.

Inter­es­sier­te haben die Mög­lich­keit, mehr über die Arbei­ten von Flo­ri­an Nörl zu erfah­ren. An den Wochen­en­den des 15./16. Juni sowie 22./23. Juni 2024 fin­den jeweils um 15:00 Uhr Künst­ler­ge­sprä­che in der Pfarr­kir­che Eben­see statt. Die sym­bo­lisch auf­ge­la­de­nen Arte­fak­te von Flo­ri­an Nörl kön­nen bis zum 23. Juni 2024 in den Eben­seer Kir­chen bewun­dert werden.