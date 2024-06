Ein 16-Jäh­ri­ger aus dem Bezirk Vöck­la­bruck fuhr mit sei­nem Moped am 08. Juni 2024 gegen 17:40 Uhr von Mond­see kom­mend Rich­tung Keu­schen. Dabei lief ihm in der Achen­stra­ße in St. Lorenz völ­lig über­ra­schend ein Lamm, das aus einem Gehe­ge aus­ge­büxt war, vor sein Fahrzeug.

Der Jugend­li­che kol­li­dier­te mit dem Tier und kam zu Sturz. Er wur­de unbe­stimm­ten Gra­des ver­letzt und nach der Erst­ver­sor­gung in das Uni­kli­ni­kum Salz­burg — Lan­des­kran­ken­haus gebracht. Das Lamm ist noch an der Unfall­stel­le ver­en­det, so die Polizei.