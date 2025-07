Flo Schnet­zer und Felix Friedl fei­er­ten in Mond­see beim win2day PRO Open pre­sen­ted by bota­ni­cals im Rah­men der Sil­ber­pfeil 3 Seen Tour ihren ers­ten gemein­sa­men Tur­nier­sieg. Das Duo setz­te sich am Final­tag in über­le­ge­ner Manier durch. Als Ver­an­stal­ter des gesam­ten Beach­vol­ley­ball Events im See­bad Mond­see, wel­ches neben dem Pro­fi-Tur­nier auch ein Beach­vol­ley­ball Camp sowie ein Ama­teur Tur­nier umfass­te, stan­den die Bei­den vor einer inten­si­ven Her­aus­for­de­rung, die sie meis­tern konn­ten! Schnetzer/Friedl sind somit wei­ter erfolg­reich unter­wegs: Nach dem Vier­tel­fi­na­le beim MAS­TERS in Litzl­berg und dem vier­ten Platz beim World Tour Futures-Event in Mont­pel­lier ist die­ser Tur­nier­sieg ein wei­te­rer Plus­punkt des neu­for­mier­ten Teams.

„Es war ein bru­tal inten­si­ves Wochen­en­de. Wenn dann trotz kata­stro­pha­lem Wet­ter so vie­le Beach­vol­ley­ball Begeis­ter­te für eine groß­ar­ti­ge Stim­mung bei allen Events sor­gen, ist das für mich ganz beson­ders! Dan­ke an alle die mit­ge­hol­fen haben, das Event so umset­zen zu kön­nen. Über den Tur­nier­sieg habe ich mich min­des­tens so gefreut wie über etwas mehr Schlaf in den nächs­ten Tagen!“ resü­miert Flo Schnetzer.