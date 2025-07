Zu einem gewalt­tä­ti­gen Zwi­schen­fall kam es Sams­tag­abend auf dem Auto­bahn­rast­platz Hain­bach im Bezirk Vöck­la­bruck. Wie die Poli­zei berich­tet, wur­den dort gegen 20:30 Uhr drei jun­ge Män­ner von einer Grup­pe Fuß­ball­fans attackiert.

Die Fans befan­den sich nach einem Aus­wärts­spiel auf der Heim­rei­se und leg­ten mit ihrem Fan­bus eine Pau­se am Rast­platz ein. Zeit­gleich hiel­ten sich dort in zwei abge­stell­ten PKW fünf wei­te­re Per­so­nen auf. Aus noch unge­klär­ter Ursa­che ent­wi­ckel­te sich eine Aus­ein­an­der­set­zung, bei der rund 20 Fuß­ball­fans auf drei Fahr­zeug­insas­sen – einen 20-jäh­ri­gen Öster­rei­cher, einen 20-jäh­ri­gen Ira­ker und einen 17-jäh­ri­gen rus­si­schen Staats­an­ge­hö­ri­gen, alle aus Salz­burg – los­ge­gan­gen sein sol­len. Die drei Män­ner erlit­ten Ver­let­zun­gen unbe­stimm­ten Gra­des. Auch an den bei­den Fahr­zeu­gen ent­stand laut Poli­zei leich­ter Sachschaden.

Die Angrei­fer setz­ten ihre Heim­fahrt zunächst fort, konn­ten jedoch kur­ze Zeit spä­ter im Bereich Mond­see von der Poli­zei ange­hal­ten wer­den. Die Per­so­na­li­en der Bus­in­sas­sen wur­den auf­ge­nom­men, die Ermitt­lun­gen lau­fen. Die Poli­zei bit­tet etwa­ige Zeu­gen des Vor­falls, sich zu melden.