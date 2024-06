Das MUH­FIT Ein­rad-Sport-Team der Sport­uni­on Gmun­den fei­er­te gro­ße Erfol­ge bei der Offe­nen Deut­schen Meis­ter­schaft im Moun­tain Uni­cy­cling, die am 8. und 9. Juni 2024 am Hohen­bo­gen im Baye­ri­schen Wald statt­fand. Inter­na­tio­na­le Gelän­de-Ein­rad­fah­rer tra­ten in her­aus­for­dern­den Ren­nen in den Dis­zi­pli­nen Cross-Coun­try, Uphill und Downhill an. Neben den tech­nisch und kon­di­tio­nell anspruchs­vol­len Expert-Ren­nen gab es auch ein­fa­che­re und kür­ze­re Wett­be­wer­be für jun­ge Nachwuchsfahrer.

Lea Söser, amtie­ren­de öster­rei­chi­sche Staats­meis­te­rin und Mit­glied des MUH­FIT Ein­rad-Sport-Teams, glänz­te in der Expert-Klas­se im Downhill. Bereits im Qua­li­fi­ka­ti­ons­ren­nen konn­te sie sich als schnells­te U15-Fah­re­rin unter die zehn bes­ten Fah­re­rin­nen ein­rei­hen und sich so einen Platz im Fina­le sichern. Im Fina­le erreich­te sie die viert­schnells­te Zeit bei den Damen und gewann die U15-Tur­nier­wer­tung. Mit die­sem Sieg sicher­te sich Lea neben den zwei Sie­gen in Vil­land­ers und Naturns in Süd­ti­rol im Mai auch den drit­ten und letz­ten Ein­rad-Downhill-Junio­ren­ti­tel vor den bevor­ste­hen­den Welt­meis­ter­schaf­ten im Juli in Min­ne­so­ta, USA.

Auch in den Nach­wuchs­ren­nen zeig­te das MUH­FIT Ein­rad-Sport-Team star­ke Leis­tun­gen. Cla­ra Hacker-Dietl, Cari­na Müh­leg­ger, Ella Plas­ser und Domi­nik Böhm erreich­ten in ihren Alters­klas­sen jeweils Podest­plät­ze und bewie­sen damit das hohe sport­li­che Niveau und die her­vor­ra­gen­de Nach­wuchs­ar­beit des Teams.

“Es war ein sport­lich erfolg­rei­ches Wochen­en­de und zugleich ein wich­ti­ges sozia­les Ereig­nis für unser Team”, freu­en sich die Team­be­treu­er der Sport­uni­on Gmun­den, David Hacker und Chris­ti­an Söser. “Wir sind stolz auf die Leis­tun­gen unse­rer Fah­rer und freu­en uns auf die kom­men­den Her­aus­for­de­run­gen, ins­be­son­de­re die Welt­meis­ter­schaf­ten in Min­ne­so­ta, wo zwei Fah­re­rin­nen aus dem Team für Öster­reich antre­ten werden.”

Das MUH­FIT Ein­rad-Sport-Team blickt nun vol­ler Vor­freu­de und Zuver­sicht auf die bevor­ste­hen­den inter­na­tio­na­len Wettkämpfe.