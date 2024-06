Der Spiel­platz des Kin­der­gar­tens Laa­kir­chen erstrahlt seit Kur­zem in fri­schem Glanz: Die Außen­spiel­flä­che für Kin­der­gar­ten und Krab­bel­stu­be wur­de nach moderns­ten Kri­te­ri­en neu gestal­tet und wird den Kin­dern schon bald zur Ver­fü­gung stehen.

In den ver­gan­ge­nen Mona­ten gab es für die Laa­kirch­ner Kin­der­gar­ten­kin­der Unge­wöhn­li­ches zu sehen und zu erle­ben: Der Spiel­gar­ten für die der­zeit fünf Kin­der­gar­ten- und eine Krab­bel­grup­pe erhielt eine pro­fes­sio­nel­le Rund­erneue­rung. „Die Gar­ten­bau­stel­le hat die Kin­der fas­zi­niert: Vom ers­ten Tag an, vom ers­ten Bag­ger, haben die Kin­der die Ent­ste­hung ihres neu­en Spiel­plat­zes Schritt für Schritt mit­ver­folgt. Manch­mal sind sie für eine Stun­de oder mehr am Fens­ter geses­sen und haben nur hin­aus­ge­schaut. Immer wie­der sind dabei auch Fra­gen und Spiel­the­men auf­ge­taucht“, erzählt Kin­der­gar­ten­lei­te­rin Susan­ne Hörmann-Grunewald.

„Es freut mich sehr, dass wir für die Kon­zep­ti­on der Spiel­land­schaft wie­der den Spiel­platz­ex­per­ten Leo Mei­er von der Fir­ma SPIEL-RAUM-CREA­TIV gewin­nen konn­ten. Er hat die Stadt­ge­mein­de, der die Pla­nung und Errich­tung des Spiel­plat­zes stets ein gro­ßes Anlie­gen war, auch schon bei den öffent­li­chen Spiel­plät­zen unter­stützt“, so Kul­tur­amts­lei­ter Georg Bren­da. Die Spe­zia­li­tät des erfah­re­nen Spiel­platz­pla­ners sind par­ti­zi­pa­ti­ve Model­le: Sowohl die Wün­sche und Bedürf­nis­se der Kin­der­gar­ten­kin­der als auch der Betreu­ungs­per­so­nen flos­sen in die Pla­nung mit ein.

Das Ergeb­nis: Ein viel­fäl­ti­ges Spiel­ge­län­de mit Was­ser­spiel­an­la­ge, Seil­spiel­ge­rät, Spiel­schiff aus Holz und einem gro­ßen Sand­spiel­be­reich. Der bestehen­de Spiel­hü­gel mit Tun­nel, der vor rund zwan­zig Jah­ren im Rah­men einer Eltern­in­itia­ti­ve ent­stand, wur­de neu belebt und erhält – von der Berg­stei­ger­ram­pe bis zum Stu­fen­baum – zahl­rei­che krea­ti­ve Nut­zungs- und Klet­ter­mög­lich­kei­ten. Für die jün­ge­ren Kin­der wur­de ein abge­teil­ter Krab­bel­gar­ten gestal­tet, der von einer Matsch­kü­che über einen klei­nen Brun­nen und eine Sin­nes­in­sel bis hin zur bespiel­ba­ren „Rau­pe“ kei­ne Wün­sche offen lässt. Als wei­te­re Außen­spiel­flä­che steht eine Dach­ter­ras­se zur Ver­fü­gung, die unter ande­rem mit Son­nen­schir­men, Was­ser­spiel­ge­rät und Spiel­fahr­zeu­gen aus­ge­stat­tet wer­den soll. Die viel­fäl­ti­ge Gestal­tung erlaubt den Kin­dern eine krea­ti­ve, spie­le­ri­sche Ent­fal­tung im Frei­en. Durch die unter­schied­li­chen Erleb­nis­se und Ange­bo­te wer­den ihre Sin­ne geschärft.

Die Vor­freu­de bei den Kin­dern ist groß, schon bald wer­den sich die Türen in den Gar­ten öff­nen: „Der­zeit muss das fri­sche Gras noch etwas anwach­sen. Eine ent­spre­chen­de Wit­te­rung vor­aus­ge­setzt, kön­nen die Kin­der die Gerä­te und Frei­flä­chen schon in den nächs­ten Wochen nut­zen“, freut sich Bür­ger­meis­ter Ing. Fritz Feichtinger.