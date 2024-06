Wal­ter Neu­may­er, ein lei­den­schaft­li­cher Samm­ler und ehe­ma­li­ger Muse­ums­be­sit­zer, hat eine beein­dru­cken­de Samm­lung nost­al­gi­scher Fahr­zeu­ge in sei­nem Haus in der Gföllnerstraße.

Bekannt als Mit­be­grün­der des Old­ti­mer­tref­fens und enthu­si­as­ti­scher Nost­al­gi­ker, ver­wirk­lich­te er in den 90er Jah­ren sei­nen Lebens­traum, ein eige­nes Muse­um zu führen.

„Es war schon immer mein Traum, ein Muse­um zu betrei­ben“, erin­nert sich Neu­may­er. Im ehe­ma­li­gen Kino­saal „Schwes­ka“ in der Maria-The­re­sia-Stra­ße eröff­ne­te er das Old­ti­mer­mu­se­um „Rund ums Rad“, das schnell über die Gren­zen hin­aus bekannt wur­de. „Ich bin ger­ne mit Men­schen zusam­men, erzäh­le Geschich­ten rund um die Expo­na­te und brin­ge dabei auch immer wie­der eine ero­ti­sche Note in mei­ne Erklä­run­gen“, erklärt er mit einem Lächeln.

Im Jahr 2003 ent­stand die Idee für ein „Muse­ums­fest“, das zusam­men mit Han­nes Den­zel und sei­nem Sohn Tho­mas rea­li­siert wur­de. Noch im sel­ben Jahr fand das ers­te Tref­fen mit etwa 100 his­to­ri­schen Fahr­zeu­gen statt. Die Begeis­te­rung der Besu­cher war groß und das Fest ent­wi­ckel­te sich zu einem jähr­li­chen High­light. Mit der Zeit wuchs die Ver­an­stal­tung ste­tig und wur­de schließ­lich in das „US-Car und Old­ti­mer­tref­fen“ umbe­nannt. Heu­te, im Jahr 2024, ver­zeich­net das Tref­fen etwa 800 Fahr­zeu­ge und zahl­rei­che Besucher.

Auch über die Gren­zen von Alt­müns­ter hin­aus mach­te Neu­may­er Wer­bung für die Ver­an­stal­tung. Natio­na­le Tref­fen und Mund­pro­pa­gan­da tru­gen zur Bekannt­heit bei. „Wir haben immer wie­der Pick­nicks im Stil der Jahr­hun­dert­wen­de und mit nost­al­gi­schen Fahr­zeu­gen im Schloss­park Eben­zwei­er ver­an­stal­tet, bevor die­ser lei­der 2016 einem Brand zum Opfer fiel“, berich­tet Neumayer.

Lei­der muss­te das Muse­um auf­grund des Ver­kaufs des Gebäu­des geschlos­sen wer­den. Vie­le Expo­na­te fan­den neue Besit­zer oder gin­gen an ande­re Muse­en. Doch die schöns­ten Stü­cke sei­ner Samm­lung ste­hen nun in sei­nem Wohn­haus in Alt­müns­ter und sind nach tele­fo­ni­scher Anmel­dung unter der Num­mer 0650 474 8665 in klei­nen Grup­pen zu besich­ti­gen. „Ich freue mich immer wie­der über Gäs­te, denen ich mei­ne Expo­na­te erklä­ren kann“, sagt Neu­may­er begeistert.

Ein beson­de­res High­light der Samm­lung ist das Waf­fen­rad „Typ12“ aus dem ers­ten Pro­duk­ti­ons­jahr 1897 in Steyr, das ältes­te bekann­te Waf­fen­rad. „Waf­fen­rad wur­de es genannt, weil Josef Werndl aus Steyr zuerst Waf­fen pro­du­zier­te und dann in den Bau sta­bi­ler Fahr­rä­der inves­tier­te“, erläu­tert Neu­may­er und fügt hin­zu, dass es noch vie­le wei­te­re inter­es­san­te Infor­ma­tio­nen gibt.

Mitt­ler­wei­le hat die Feu­er­wehr Alt­müns­ter als Ver­an­stal­ter die Aus­tra­gung des „US-Car und Old­ti­mer­tref­fen“ am Pfingst­sonn­tag über­nom­men. „Ich bin nicht in der Lage, über 60 Hel­fer auf­zu­trei­ben, um das Tref­fen zu ver­an­stal­ten, und die recht­li­chen Kom­po­nen­ten machen es mir unmög­lich“, erklärt Neu­may­er. „Daher habe ich mit Chris­ti­an Gru­ber, dem Kom­man­dan­ten der Feu­er­wehr, den rich­ti­gen und kom­pe­ten­ten Part­ner gefunden.“

Im Vor­feld küm­mert sich Neu­may­er als fach­li­cher Orga­ni­sa­tor wei­ter­hin um die Wer­bung für das Tref­fen. Er besucht ähn­li­che Ver­an­stal­tun­gen in ganz Öster­reich, ver­teilt Fly­er und moti­viert wei­te­re Gäs­te, nach Alt­müns­ter zu kom­men. „Pfings­ten 2025 kann kom­men!“, betont er mit Begeisterung.

Die Samm­lung von Wal­ter Neu­may­er bleibt ein fes­ter Bestand­teil der nost­al­gi­schen Kul­tur von Alt­müns­ter und zieht immer wie­der Old­ti­mer-Lieb­ha­ber und Geschichts­in­ter­es­sier­te an. Sein Enga­ge­ment und sei­ne Lei­den­schaft sor­gen dafür, dass die Geschich­te der his­to­ri­schen Fahr­zeu­ge leben­dig bleibt und wei­ter­erzählt wird.