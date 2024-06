Mit­ten im Euro­päi­schen Kul­tur­haupt­stadt­jahr im Her­zen von „Bad Ischl Salz­kam­mer­gut“ 2024 fin­den zum vier­ten Mal die Pen­the­si­lea Som­mer­kon­zer­te in Traun­kir­chen statt.

Das Eröff­nungs­kon­zert am Sams­tag, den 24. August 2024 in der Pfarr­kir­che Traun­kir­chen ist zugleich der Beginn der inter­na­tio­na­len Pen­the­si­lea Aca­de­my, die als eine spe­zi­el­le Form der Meis­ter­klas­se ange­bo­ten wird, um jun­ge Musik­ta­len­te auf ihrem Weg zu einer posi­ti­ven Pro­be­spiel­erfah­rung zu beglei­ten. Das zwei­te Pen­the­si­lea Kon­zert fin­det wäh­rend der Aca­de­my-Woche am Diens­tag, dem 27. August 2024 im Klos­ter­saal Traun­kir­chen statt.

Karin Bonel­li, seit 2012 Flö­tis­tin der Wie­ner Phil­har­mo­ni­ker, hat die Aca­de­my 2020 ins Leben geru­fen und ist künst­le­ri­sche Lei­te­rin der Kon­zer­te. Sie bit­tet her­aus­ra­gen­de Interpret:innen nach Traun­kir­chen, um gemein­sam mit ihnen zu musi­zie­ren. Der Aus­bil­dungs­ge­dan­ke ver­bin­det sich damit kon­ge­ni­al mit den „Früch­ten“ eines inten­si­ven Künstlerlebens.

Zwei wun­der­schö­nen Hoch­som­mer­ta­gen steht somit nichts mehr im Wege: Las­sen Sie tags­über Ihre See­le und abends Ihre Füße im male­ri­schen Salz­kam­mer­gut­see bau­meln. Nach einem köst­li­chen Diner wird herr­li­che Musik in der Pfarr­kir­che und dem Klos­ter­saal kredenzt.

Freu­en Sie sich am 24. August auf das Ensem­ble Wien mit Mit­glie­dern der Wie­ner Phil­har­mo­ni­ker und den bei­den fan­tas­ti­schen Flö­tis­tin­nen Karin Bonel­li und Gud­run Hin­ze mit einem Feu­er­werk an urös­ter­rei­chi­scher Tanz­mu­sik; tau­chen Sie dann am 27. August mit dem inter­na­tio­nal gefei­er­ten öster­rei­chi­schen Tenor Dani­el Johann­sen in die See­len- und Traum­welt von Hugo Wolf ein. Sie wer­den über­rascht sein über den fei­nen Humor des gro­ßen Lied­kom­po­nis­ten, der in „360 Grad“ im Mit­tel­punkt des Abends steht. Das Lied­duo Dani­el Johann­sen und Andre­as Fröschl ist welt­weit gesucht – und hat sich gefun­den: erst­mals im Salz­kam­mer­gut bei der Pen­the­si­lea Classics!