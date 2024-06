Ende April fand unter dem Mot­to „we need to talk! – wir müs­sen reden!“ eine Koope­ra­ti­on zwi­schen dem Radio­nest vom frei­en Radio Salz­kam­mer­gut und dem Jugend­zen­trum youX statt.

Mos­ta­fa, der in Ägyp­ten lebt und arbei­tet, ver­rich­tet ein Jahr lang im Jugend­zen­trum sei­nen Euro­päi­schen Frei­wil­li­gen­dienst. Wie schon sei­ne Vor­gän­ge­rin, durf­te auch er sich ein eige­nes „Her­zens­pro­jekt“ über­le­gen, wel­ches dann mit Jugend­li­chen gemein­sam rea­li­siert wird.

Schon immer begeis­ter­te sich Mos­ta­fa für digi­ta­le Medi­en. Wie es der Zufall so will, befin­det sich im ers­ten Stock des Offe­nen Kunst und Kul­tur­hau­ses in Vöck­la­bruck das Radio­nest. Somit war klar: wir machen eine Radio­sen­dung! Auf dem Weg bis zur eige­nen Radio­sen­dung gab es aber noch eini­ges zu tun: Mos­ta­fa besuch­te einen „Radio Work­shop“ für das not­wen­di­ge know how, bewarb das Ange­bot bei den Jugend­li­chen und such­te geeig­ne­te The­men mit ihnen aus. Das Ergeb­nis konn­te sich hören las­sen: in „TEEN VIBES – WE NEED TO TALK“ unter­hal­ten sich Dali­ja, Alex und Mos­ta­fa auf Eng­lisch über alles, was jun­ge Men­schen bewegt. Das Radio wur­de somit zum ver­bin­den­den Medi­um zwi­schen unter­schied­li­chen kul­tu­rel­len Hin­ter­grün­den und Gene­ra­tio­nen. Ein gelun­ge­nes Pro­jekt, das noch immer auf Fort­set­zung wartet.

Du bist zwi­schen 13 und 19 Jah­re und hast Lust, eine Radio­sen­dung mit­zu­ge­stal­ten? Dann mel­de dich ger­ne bis Ende Juli bei uns unter jugendzentrum@youx.at