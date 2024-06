Im Insol­venz­ver­fah­ren über das Ski­ge­biet Kas­berg in Ober­ös­ter­reich haben die Gläu­bi­ger den Sanie­rungs­plan ange­nom­men. Er müs­se nun noch vom Lan­des­ge­richt Wels bestä­tigt wer­den, man rech­ne aber damit, den Betrieb fort­set­zen zu kön­nen, so die Alm­tal-Berg­bah­nen in einer Aus­sendung. Die Revi­si­ons­ar­bei­ten für die kom­men­de Win­ter­sai­son wür­den bereits lau­fen. Die Gläu­bi­ger sol­len eine Quo­te von 20 Pro­zent erhalten.

Das Fami­li­en-Ski­ge­biet hat­te lan­ge Zeit mit finan­zi­el­len Pro­ble­men gekämpft. 2016 war zwi­schen dem Land und vier Gemein­den, die den Betrieb über­nom­men haben, beschlos­sen wor­den, Abgän­ge der Betrei­ber­ge­sell­schaft bis zu einer Höhe von 1 Mio. Euro jähr­lich für 10 Jah­re abzu­de­cken. Als Gegen­leis­tung hat­te das Land ein tou­ris­ti­sches Gesamt­kon­zept gefor­dert, das aller­dings an den Grund­ei­gen­tü­mern schei­ter­te, die einen Som­mer­be­trieb ableh­nen. Die Fol­ge war die Insol­venz im Juli 2023.