Am Sams­tag­abend, dem 22. Juni, ver­sam­mel­ten sich hun­der­te Besu­cher auf dem Feu­er­ko­gel, lie­be­voll „Sottl“ genannt, um das tra­di­tio­nel­le Fest der Son­nen­wen­de zu fei­ern. Bei ange­neh­men Tem­pe­ra­tu­ren und idea­lem Wet­ter wur­de ein unver­gess­li­cher Abend eingeläutet.

Kurz nach 21 Uhr wur­de das sym­bo­li­sche Feu­er ent­zün­det und die Besu­cher ström­ten aus allen Rich­tun­gen mit Fackeln zum Fest­platz. Ein beson­de­res High­light war die mit Lich­tern in den Stein­ko­gel geschrie­be­ne Zahl 2024, die die Gäs­te in Stau­nen versetzte.

Musi­ka­lisch unter­malt wur­de das Fest von der „Gru­ab­mu­si“ aus Alt­müns­ter, die für eine stim­mungs­vol­le Atmo­sphä­re sorg­te. Die Gäs­te kamen nicht nur aus der Regi­on, son­dern auch aus ent­fern­te­ren Orten. Eine Damen­pol­ter­run­de aus Wels und Feld­kir­chen an der Donau nutz­te die Gele­gen­heit, auf dem Berg zu feiern.

Auch Eva, Petra und Alex aus Krems in Nie­der­ös­ter­reich folg­ten der Ein­la­dung ihrer Eben­seer Freun­de. „Wir sind bereits am Nach­mit­tag ange­kom­men, sind eine Run­de zum Euro­pa­kreuz gegan­gen und nach einer Stär­kung in der Krana­bethüt­te auch zum Fest. Ein beson­de­res Erleb­nis“ berich­tet Eva begeistert.

Die Fei­er­lich­kei­ten gin­gen ab etwa 22 Uhr in den Gast­hö­fen am Berg wei­ter. Doch wer kei­ne Über­nach­tungs­mög­lich­keit gefun­den hat­te, muss­te die ver­län­ger­ten Betriebs­zei­ten der Seil­bahn nut­zen, um vor Mit­ter­nacht ins Tal zu gelangen.

Das Sonn­wend­feu­er im Salz­kam­mer­gut ist ein tra­di­tio­nel­les Fest zur Som­mer­son­nen­wen­de, das den längs­ten Tag des Jah­res und den Beginn des Som­mers mar­kiert. „Die Feu­er sym­bo­li­sie­ren die Ver­trei­bung böser Geis­ter und die Begrü­ßung der Son­ne,“ erklärt ein loka­ler His­to­ri­ker. „Tra­di­tio­nell wer­den sie auf Ber­gen und Hügeln ent­zün­det, was eine ein­drucks­vol­le Lich­ter­ket­te in der Land­schaft erzeugt.“

Das Fest hat heid­ni­sche Wur­zeln und wur­de spä­ter in christ­li­che Bräu­che inte­griert. Es ist nicht nur ein kul­tu­rel­les Ereig­nis, son­dern auch ein gesell­schaft­li­ches, bei dem die Gemein­schaft zusam­men­kommt, um zu fei­ern, zu tan­zen und Musik zu genie­ßen. Beson­ders im Salz­kam­mer­gut zieht das Fest vie­le Besu­cher an und för­dert das regio­na­le Brauchtum.

Ein wun­der­schö­ner Sams­tag­abend am Berg geht zu Ende, und die Vor­freu­de auf das nächs­te Jahr ist bereits groß. Die Son­nen­wen­de 2024 in Eben­see war ein Fest der Gemein­schaft, der Tra­di­ti­on und der Freu­de – ein Ereig­nis, das lan­ge in Erin­ne­rung blei­ben wird.