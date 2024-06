Am Sams­tag, dem 8. Juni, fan­den die ober­ös­ter­rei­chi­schen Lan­des­meis­ter­schaf­ten im Nach­wuchs-Tri­ath­lon, orga­ni­siert von Tri­Run Linz, am Ple­schin­ger See statt. Der Nach­wuchs im Alter von 6 bis 15 Jah­ren hat­te die Mög­lich­keit, sein Kön­nen unter Beweis zu stel­len. Die SU Gmun­den Tri­ath­lon Kids von der Sport­uni­on Gmun­den zeig­ten dabei her­aus­ra­gen­de Leis­tun­gen und erziel­ten beein­dru­cken­de Erfolge.

Die noch amtie­ren­den Lan­des­meis­ter 2023 im Tri­ath­lon, Anna Söser und Jakob Edtho­fer, tra­ten an, um ihre Titel in der Alters­klas­se zu ver­tei­di­gen, obwohl sie die­ses Jahr zu den Jün­ge­ren ihrer Alters­grup­pe gehör­ten. Auch Arthur May­er von den SU Gmun­den Tri­ath­lon Kids, der im letz­ten Jahr nicht am Start war, woll­te sein Talent unter Beweis stel­len. Alle drei Nach­wuchs­ta­len­te lie­fer­ten sen­sa­tio­nel­le Leis­tun­gen ab.

Anna Söser ver­tei­dig­te ihren Titel. Trotz eini­ger Her­aus­for­de­run­gen beim Schwim­men, bei dem sie im dich­ten Gedrän­ge mehr­fach mit ande­ren Schwim­mern in Kon­takt kam, hol­te sie beim Rad­fah­ren auf und ging als Ers­te in die Wech­sel­zo­ne. Als star­ke Läu­fe­rin sicher­te sie sich sou­ve­rän ihren Lan­des­meis­ter­ti­tel. Arthur May­er zeig­te sei­ne Stär­ken im Schwim­men und stieg als Ers­ter aus dem Was­ser. Sein här­tes­ter Kon­kur­rent, Max Hai­böck, blieb im Wind­schat­ten beim Rad­fah­ren und spar­te sei­ne Kräf­te für das Lau­fen. Arthur lief stark und erreich­te den Vize­lan­des­meis­ter-Titel in sei­ner Alters­klas­se. Jakob Edtho­fer, der sich kürz­lich zum öster­rei­chi­schen Meis­ter als Jüngs­ter sei­ner Alters­klas­se krön­te, wur­de sei­ner Favo­ri­ten­rol­le gerecht und deklas­sier­te sei­ne ober­ös­ter­rei­chi­schen Kon­kur­ren­ten. Er muss­te meh­re­re Minu­ten im Ziel auf sei­ne ers­ten Ver­fol­ger warten.

Das jun­ge Team der SU Gmun­den Tri­ath­lon Kids freut sich bereits auf die nächs­ten Tri­ath­lon-Nach­wuchs­be­wer­be in Kitz­bü­hel. Die Ergeb­nis­se zei­gen, dass das gesam­te Betreu­er-Team und alle unter­stüt­zen­den Trai­ner aus den Spe­zi­al­dis­zi­pli­nen her­vor­ra­gen­de Arbeit leisten.