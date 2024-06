Am 22. Juni 2024 wird die B145 im Rah­men des Traun­see — Halb­ma­ra­thons von 18:30 — max. 21:30 Uhr zwi­schen Alt­müns­ter und Eben­see gesperrt.

Die Sper­re bezieht sich auf die B145 sowie Zufahrts­stra­ßen in den Gemein­de­ge­bie­ten zwi­schen Abfahrt Offen­see (Eben­see) und der Kreu­zung B145/Gmundner Stra­ße (Solar­bad) in bei­de Richtungen.

Der Tos­ca­na-Park­platz in Gmun­den ist über die Stadt jeder­zeit mit dem Auto erreich­bar. In Zusam­men­ar­beit mit der Behör­de und der Poli­zei wird die Stras­sen­sper­re so kurz wie mög­lich gehal­ten und schritt­wei­se auf­ge­ho­ben, um Tei­le der B145 so rasch wie mög­lich wie­der befahr­bar zu machen.

Das Orga­ni­sa­ti­ons-Team bit­tet um Ihr Ver­ständ­nis und Ihre Unter­stüt­zung und lädt Sie ger­ne zum Mit­lau­fen & Zuschau­en ein.