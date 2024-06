Jeder kennt das: Der Schul­tag zieht sich in die Län­ge, die Moti­va­ti­on ist gesun­ken und wesent­li­che Infor­ma­tio­nen kön­nen nicht mehr auf­ge­nom­men wer­den. Dabei wären sie wich­tig, denn nächs­te Woche steht eine wich­ti­ge Prü­fung an. Genau mit die­sem Pro­blem kämp­fen auch die Schüler*innen der 3 BK der HAK-Bad Ischl.

Um die­ses Pro­blem zu lösen, grün­de­ten sie ihre eige­ne Juni­or Com­pa­ny und pro­du­zier­ten unter dem Namen „Gib Gum­mi“ Frucht­gum­mis in den Geschmacks­rich­tun­gen Bee­re-Min­ze sowie Zitro­ne-Limet­te, die die Kon­zen­tra­ti­on för­dern, Stress abbau­en und Ent­span­nung wäh­rend der Arbeit und im Schul­all­tag ermöglichen.

Ein gro­ßer Dank gilt Frau Regi­na Plan­ber­ger und Frau Mag. Bet­ti­na Hro­vat sowie den Mit­ar­bei­tern der Kur­apo­the­ke, die ihr Wis­sen in die Ent­wick­lung des Pro­duk­tes ein­ge­bracht haben. In unter­schied­li­chen Abtei­lun­gen wie Pro­duk­ti­on, Mar­ke­ting, Ver­kauf, Per­so­nal, Finan­zie­rung und Con­trol­ling, aber auch in der Geschäfts­füh­rung konn­ten die flei­ßi­gen Schüler*innen ihr bereits erlern­tes kauf­män­ni­sches Wis­sen ein­brin­gen und vie­le neue Erfah­run­gen sam­meln. Ver­kauft wur­den die Gum­mi­bär­chen in der Schu­le und am Wochen­markt in Bad Ischl. Zusätz­lich wur­de durch die Pro­duk­ti­on und den Ver­kauf ein sozia­ler Mehr­wert geschaf­fen. Die enga­gier­ten Schüler*innen woll­ten mit ihrem Unter­neh­men einen Bei­trag zu weni­ger Ungleich­heit sowie men­schen­wür­di­ger Arbeit für alle leis­ten. Aus die­sem Grund wur­de eben­falls eine Koope­ra­ti­on mit der Lebens­hil­fe Bad Ischl ein­ge­gan­gen. Die Mit­ar­bei­ter der Lebens­hil­fe gestal­te­ten die Designs und eti­ket­tier­ten die Glä­ser, somit war die Lebens­hil­fe eine gro­ße Unter­stüt­zung und die 3 BK bedankt sich herz­lich für die Zusammenarbeit.

Zum Abschluss des Pro­jek­tes “Gib Gum­mi” besuch­te die 3. BK erneut die Lebens­hil­fe Bad Ischl. Da der Ver­kauf der kon­zen­tra­ti­ons­stei­gern­den Gum­mi­bär­chen durch viel Moti­va­ti­on, Enga­ge­ment und Ein­satz der Schüler*innen sehr gut lief, konn­ten den Beschäf­tig­ten der Lebens­hil­fe als Über­ra­schung EUR 700 für den gera­de im Bau befind­li­chen Bewe­gungs­park über­ge­ben wer­den. Freu­dig wur­de das Geld ent­ge­gen­ge­nom­men und anschlie­ßend die Bau­ar­bei­ten am Bewe­gungs­park vor Ort besich­tigt. Ein gelun­ge­nes Pro­jekt, bei dem die Schüler*innen sowohl im kauf­män­ni­schen als auch im sozia­len Bereich vie­le neue Erfah­run­gen sam­meln konn­ten und ein wich­ti­ges sozia­les Pro­jekt unter­stützt wurde.