Schon wie­der ein neu­er Teilnehmerrekord!

War es im Vor­jahr bereits ein Teilnehmer*innen Rekord mit 187 Segler*innen, so wur­de die­se Teil­neh­mer­zahl heu­er noch­mals über­trof­fen! 206 Segel­be­geis­ter­te mach­ten sich am Sams­tag, bei deut­lich mehr Son­nen­schein als vor­her­ge­sagt auf den Weg, um inner­halb von 12 bzw. 24 Stun­den eine mög­lichst lan­ge Stre­cke auf dem vor­ge­ge­be­nen Par­cours zu segeln. Gemes­sen wird die zurück­ge­leg­te Distanz in gera­der Linie zwi­schen den Bojen. Die­se Distanz wird nach Yard­stick ver­rech­net, um die unter­schied­lich schnel­len Boo­te mit­ein­an­der ver­glei­chen zu kön­nen. Mit 55 star­ten­den Boo­ten waren das so vie­le Teams wie noch nie zuvor bei der 12 Stun­den Regat­ta! 38 Boo­te wag­ten sich an die 12 Stun­den, 17 Enthu­si­as­ten sogar an die 24 Stun­den auf dem Attersee.

Der ange­sag­te Regen blieb glück­li­cher­wei­se aus und das Wet­ter erwies sich als kon­stant warm mit leich­tem Wind. Der Start vor dem Uni­on-Yacht-Club Atter­see um Punkt 8 Uhr gestal­te­te sich male­risch-idyl­lisch, beglei­tet von einer leich­ten Bri­se. Bei der 12 Stun­den Regat­ta blie­ben von den gestar­te­ten 55 Boo­ten nur drei Crews auf der Stre­cke, eine der drei Crews muss­te wegen Mate­ri­al­scha­den schon zur Mit­tags­zeit aufgeben.

Für die 17 „Wahn­sin­ni­gen“, die noch wei­te­re 12 Stun­den segel­ten, um die 24 hours kom­plett zu machen, waren die Wind­ver­hält­nis­se nachts ähn­lich ruhig wie tags­über: es war eine küh­le Som­mer­nacht, ohne Sturm­bö­en, was wohl nie­man­den an die 24 hours des letz­ten Jah­res erin­nert. Damit waren zwar kei­ne Stre­cken­re­kor­de zu erwar­ten, aber alle 17 Boo­te, die für die 24 hours an den Start gegan­gen sind, konn­ten die Regat­ta auch erfolg­reich abschlie­ßen. Vol­le 24 Stun­den auf einem Segel­boot durch­zu­se­geln, das neh­men sich nur wirk­li­che Enthu­si­as­ten vor, denn gera­de das Navi­gie­ren in der Nacht ist kei­ne leich­te Auf­ga­be, nur weni­ge Lich­ter geben Anhalts­punk­te zur Orientierung.

Von Beginn an lös­te sich die Liber­té mit Skip­per Tobi­as Böckl vom Feld und war in stän­di­ger Füh­rung. Mit einer inter­na­tio­na­len Neun-Mann-Crew mit Alex­an­der Laus­ecker (UYCAS), Lukas Neu­mül­ler (SCATT), Flo­ri­an Gföll­ner (UYCAS), Bene­dikt Stär­ker (UYCAS), Anna Sale­tu (UYCAS), Alex­an­der Stein­leit­h­ner (SCATT), Luis Wen­ger-Oehn (UYCAS), Chas Beek (NHYC) und Adam Brad­ly (NHYC) erschall­ten in die­sem Jahr auch eng­li­sche Kom­man­dos auf dem Attersee.

Der gro­ße Vor­sprung auf dem Was­ser zeig­te sich auch in den berech­ne­ten Ergeb­nis­sen und somit ging der Sieg der 12 Stun­den Regat­ta sowohl nach gese­gel­ten als auch nach mit dem Rating Yard­stick kor­ri­gier­ten Mei­len an die Liber­té: Skip­per Tobi­as Böckl (UYCAS) leg­te in den 12 Stun­den eine Stre­cke von 35,831 Mei­len (etwa 56 km) zurück.

Das Team um Böckl zähl­te sich aber auch zu den Enthu­si­as­ten der 24 hours und segel­te ins­ge­samt etwa 76 Mei­len (140 km) und gewan­nen damit die Wer­tung für das Boot, das am wei­tes­ten segel­te. Rech­net man die Kor­rek­tur des Yard­stick­ra­tings ein, lie­fer­ten sich mit dem Jugend­team des Uni­on-Yacht-Clubs Wolf­gang­see unter Füh­rung von Lukas Eigen­stuh­ler ein knap­pes Rennen.

Nach berech­ne­ter Distanz gewann das Jugend­team des Uni­on-Yacht-Clubs Wolf­gang­see mit Skip­per Lukas Eigen­stuh­ler und einer drei­köp­fi­gen Crew Matteo Feich­ten­schla­ger (UYCWg), Tobi­as Micha­el Gras­mann (UYCWg) und Bal­bi­na Kloi­ber (UYCWg) auf einer Glo­bal One Design, mit einem Vor­sprung von mit der Gesamt­di­stanz ver­gli­che­nen lächer­li­chen 153m vor Tobi­as Böckl und sei­ner Crew. Die­se außer­or­dent­li­che seg­le­ri­sche Leis­tung des Jugend­teams wur­de mit einem 500g Sil­ber­bar­ren gewür­digt, der stil­echt in einem Voll­car­bon-Stän­der des High Tech Unter­neh­mens Peak Tech­no­lo­gy über­ge­ben wurde.

Die 12 Stun­den Regat­ta war die zwei­te Ver­an­stal­tung der Lang­stre­cken-Rei­he „Long-Distance-Chall­enge“. Zur End­wer­tung, um den Sie­ger des 1kg-Sil­ber­bar­ren zu ermit­teln, wird noch die Lan­ge Wett­fahrt am 03.08.2024 hin­zu­ge­rech­net. Zu die­ser Mit­tel­stre­cken­re­gat­ta mit der längs­ten Tra­di­ti­on in Euro­pa erwar­ten wir wie­der über 100 teil­neh­men­de Boote.