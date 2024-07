Am Ama­zon Prime Day von 16. — 17. Juli geht Ama­zon nicht nur mit hun­dert­tau­sen­den Schnäpp­chen an den Start. Gemein­sam mit der Metz­ge­rei Mai­er und einem pro­mi­nent besetz­ten Welt­re­kord-Team trat Ama­zon an, um für Öster­reich einen GUIN­NESS WORLD RECORDS Titel zu gewin­nen: den für die längs­te Wurst­ket­te der Welt!

Es ist voll­bracht. Das Zit­tern hat ein Ende. Anläss­lich der Vor­be­rei­tung auf den Ama­zon Prime Day, gelang dem Welt­re­kord-Team bestehend aus Lebens­mit­tel­ex­per­ten, Lehr­lin­gen der Fleisch­ver­ar­bei­tung, Stu­den­ten, erfah­re­nen Flei­schern, Per­so­nen des öffent­li­chen Lebens, Ver­tre­tern der Metz­ge­rei Mai­er und von Ama­zon in Öster­reich am 11. Juli 2024 in den Wie­ner Sofi­en­sä­len die Sen­sa­ti­on: Mehr als 27.000 Käse­krai­ner wur­den zu einer 3,652 km lan­gen Wurst­ket­te ver­bun­den und somit der bestehen­de Rekord von 3,543 km gebrochen.

„Es war ein schweiß­trei­ben­des, kom­pli­zier­tes Unter­fan­gen, bei dem es wort­wört­lich um die Wurst ging. Aber schließ­lich haben wir das Unmög­li­che mög­lich gemacht. In knapp 2,5 Stun­den, konn­ten die rund 27.000 Käse­krai­ner von unse­rem Rekord­team unver­sehrt zu ins­ge­samt 3,652 km ver­bun­den wer­den. Die Welt­re­kord-Würs­te sind bereits unter­wegs zu ihren Aus­ga­be­stel­len und war­ten auf 27.000 hung­ri­ge Prime Mit­glie­der bzw. wer­den über Die Tafel Öster­reich aus­ge­ge­ben. Wir freu­en uns sehr, dass wir mit die­sem Rekord das öster­rei­chi­sche Wurst­hand­werk hoch­le­ben las­sen und die­sen Prime Day für unse­re Prime Mit­glie­der noch g‘schmackiger machen“, so Danie­la Ple­kat Inte­rim Coun­try Lead Ama­zon Österreich.

Team-Spi­rit führ­te zum Erfolg!

Die Vor­be­rei­tun­gen auf den Rekord der Rekor­de lie­fen bereits Mona­te vor dem Event auf Hoch­tou­ren. Exper­ten der AMA Mar­ke­ting, der Lebens­mit­tel­aka­de­mie, Lehr­lin­ge des Jose­phin­ums Wie­sel­burg, erfah­re­ne Flei­scher und Stu­den­ten sowie Robert Mühle­cker (Lebens­mit­tel­ex­per­te) tüf­tel­ten seit Mona­ten am Pro­jekt Welt­re­kord. Es muss­ten per­fek­te Bedin­gun­gen geschafft wer­den, um den GUIN­NESS WORLD RECORDS Titel zu gewin­nen, für den es genaue Vor­ga­ben gibt! Die Her­aus­for­de­run­gen des Welt­re­kords gin­gen dabei weit über das lücken­lo­se Ver­bin­den der ein­zel­nen Würs­te hin­aus. Ob kor­rek­te Würstell­än­ge, Ver­bin­dungs­tech­nik, aus­ge­tüf­tel­te Logis­tik oder das platz­spa­ren­de und siche­re Auf­le­gen der 3,652 km Wurst­ket­te. Jedes Detail und jeder Hand­griff muss­ten zu 100 % sitzen.

Auf eine Wurst mit…Toni Pols­ter, Sil­via Schnei­der, Satans­bra­tan, Son­nen­schein­ca­te­ring und Bil­lie Steirisch.

In Wien, Sto­cker­au, Linz und Graz haben Prime Mit­glie­der die Chan­ce auf ein ganz beson­de­res Ver­gnü­gen. Hier kann man sich sei­ne Prime-Wurst von sei­nem Publi­kums-Lieb­ling per­sön­lich zube­rei­ten las­sen. Toni Pols­ter ist am 16. Juli von 12–14 Uhr am Würs­tel­stand zum Kai­ser in der Innen­stadt vor Ort. Satans­bra­tan tritt sei­nen Dienst als Grill­meis­ter am 16. Juli von 17–19 Uhr bei Her­manns Würs­tel­stand in der Wie­ner Stift­gas­se an. Dei­ne Wöd­re­kord-Wurst gegrillt von Sil­via Schnei­der erhältst Du am 16. Juli von 17–19 Uhr beim Würstl­treff Gschwandt­ner in Linz. Bil­lie Stei­risch belebt den Gra­zer Haupt­platz am Standl 5 am 16. Juli von 17.30–19.30 Uhr. Son­nen­schein­ca­te­ring kehrt in sei­ne Hei­mat Nie­der­ös­ter­reich zurück, um sich als Würstl­bra­ter zu bewei­sen. Ihn triffst Du an Wolf‘s Würs­tel­stand von 15–17 Uhr.

Die Käse­krai­ner der Metz­ge­rei Mai­er holt den Titel!

Jede der über 27.000 Prime-Würs­te wur­de von der Metz­ge­rei Mai­er, einem über 90 Jah­re alten Hand­werks­be­trieb in Ober­ös­ter­reich, eigens gefer­tigt. Die Metz­ge­rei Mai­er steht für geschmack­vol­le Wurst-Krea­tio­nen von Top-Qua­li­tät zu 100% aus Öster­reich. Ein Groß­teil der 27.000 prä­mier­ten Käse­krai­ner wur­de nach dem Welt­re­kord­ver­such an aus­ge­wähl­te Würstl­stän­de in ganz Öster­reich – von Bre­genz bis Ober­wart- ver­teilt. Prime-Mit­glie­der kön­nen die­ses beson­de­re Schman­kerl am Prime Day kos­ten­los genie­ßen. Solan­ge der Vor­rat reicht. Die Lis­te der teil­neh­men­den Würstl­stän­de fin­den Sie unter www.at/prime-wurst.

Zudem wird ein Teil der Welt­re­kord-Würs­te über Die Tafel Öster­reich ausgegeben.

„Wahn­sinn, es ist ein unglaub­li­ches Gefühl, dass unse­re Käse­krai­ner, die bereits letz­tes Jahr als Prime-Wurst aus­ge­zeich­net wur­de, nun auch noch den Welt­re­kord­ti­tel tra­gen darf“, freut sich das über­glück­li­che frisch­ge­ba­cke­ne Welt­re­kord­hal­ter-Team der Metz­ge­rei Mai­er im Ober­ös­ter­rei­chi­schen Pöndorf.

Quel­le und Foto­credit: LuM