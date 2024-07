Im stil­vol­len Ambi­en­te des Gmund­ner Kapu­zi­ner­klos­ters über­gab Franz Haf­ner das Prä­si­den­ten­amt an Sla­dan Tabu­cic. Der schei­den­de Prä­si­dent blick­te in sei­ner Rede auf ein ereig­nis­rei­ches Club­jahr zurück: Getreu dem Lions-Prin­zip „Wir hel­fen per­sön­lich, rasch und unbü­ro­kra­tisch“ konn­ten in den letz­ten 12 Mona­ten bedürf­ti­ge Ein­zel­per­so­nen und Pri­vat­in­itia­ti­ven – haupt­säch­lich aus Gmun­den und Umge­bung, aber auch inter­na­tio­nal – mit einer Rekord­sum­me von ins­ge­samt über 38.000 EUR unter­stützt werden.

Aber auch das gesell­schaft­li­che Leben kam nicht zu kurz: Gut besuch­te öffent­li­che Ver­an­stal­tun­gen wie die Lions-Jazz­night mit Hans The­es­sink und das Bezie­hungs­ka­ba­rett mit Micha­el Huf­nagl und Gabrie­le Kuhn wech­sel­ten sich ab mit Tra­di­ti­ons­ter­mi­nen wie der Lions-Pass-Teil­nah­me beim Glöck­ler­lauf, dem Jume­la­ge-Tref­fen mit dem deut­schen Lions-Part­ner­club aus Schwä­bisch-Hal­l/Aa­len/Ell­wan­gen bei präch­ti­gem Wet­ter im Salz­kam­mer­gut sowie dem Lions-Kochen.

All dies war nur mög­lich durch die uner­müd­li­che Hil­fe vie­ler Club­mit­glie­der und deren Ange­hö­ri­gen. Franz Haf­ner dank­te allen aufs Herz­lichs­te, ins­be­son­de­re aber sei­ner Gat­tin sowie dem Sekre­tär Fritz Förs­tl und des­sen Gat­tin. Der neue Prä­si­dent über­nahm das Amt eben­so mit Dank an die­ses erfolg­rei­che Füh­rungs­quar­tett, unter­stri­chen durch klei­ne Prä­sen­te. In sei­ner kur­zen Anspra­che kün­dig­te Sla­dan Tabu­cic ein span­nen­des Club­jahr 2024/25 an und ver­band dies mit der Bit­te um wei­te­re tat­kräf­ti­ge Unter­stüt­zung des Clubs. Der Abend fand bei Speis, Trank, musi­ka­li­scher Beglei­tung und mil­dem Som­mer­wet­ter einen har­mo­ni­schen Aus­klang in freund­schaft­li­cher Atmosphäre.