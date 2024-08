Attersee/Vöcklabruck. Zu einem offe­nen The­men­aus­tausch lud „Frau in der Wirt­schaft“ der WKO Vöck­la­bruck unter Bezirks­vor­sit­zen­der Chris­ti­ne Schar­mül­ler Unter­neh­me­rin­nen aus der Regi­on ein. Knapp 50 Che­fin­nen aus den ver­schie­dens­ten Fir­men waren auf das Atter­see-Schiff gekom­men, um über neue För­de­run­gen für Unter­neh­men, Digi­ta­li­sie­rung oder die Anhe­bung der Klein­un­ter­neh­me­rin­nen-Gren­ze auf 55.000 Euro zu dis­ku­tie­ren und sich aus­zu­tau­schen. Ein gro­ßes The­ma – das Vor­sit­zen­der Chris­ti­ne Schar­mül­ler beson­ders wich­tig ist – wur­de mit Kin­der­be­treu­ung in den Feri­en und betrieb­li­chen Kin­der­gär­ten dis­ku­tiert. „Das trifft uns Unter­neh­me­rin­nen oft zwei­fach – einer­seits, wenn die Che­fin selbst Kin­der­be­treu­ung benö­tigt, ande­rer­seits wenn ihre flei­ßi­gen Mit­ar­bei­te­rin­nen arbei­ten oder mehr arbei­ten möch­ten, aber kei­ne geeig­ne­te Betreu­ung für ihre Kin­der fin­den kön­nen“, sagt Scharmüller.

Jeden­falls hat die Schiff­fahrt am Atter­see wie­der gezeigt, wie wich­tig Netz­wer­ke sind, spe­zi­ell um The­men für Unter­neh­me­rin­nen anzu­spre­chen und her­vor­zu­he­ben. So hat auch die Geschäfts­füh­re­rin der Atter­see-Schiff­fahrt, Doris Cutu­ri-Stern, erzählt, wie es ihr gelingt, meh­re­re Unter­neh­men und vor allem eine statt­li­che Anzahl an gro­ßen Schif­fen unter einen Hut zu bringen.

Am 16. Okto­ber 2024 lädt „Frau in der Wirt­schaft“ zur nächs­ten Ver­an­stal­tung in die Wirt­schafts­kam­mer Vöck­la­bruck ein – dann geht es um neue Mög­lich­kei­ten zur Gewin­nung von Mitarbeiter:innen mit Ste­fan Moser.