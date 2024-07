In Schörf­ling am Atter­see brann­te Don­ners­tag­früh ein PKW in einer Tief­ga­ra­ge eines Mehr­par­tei­en­wohn­hau­ses im Ortszentrum.

Der PKW begann offen­bar aus noch unbe­kann­ten Grün­den im Bereich des Motor­rau­mes zu bren­nen. Die Ein­satz­kräf­te zwei­er Feu­er­weh­ren wur­den mit dem Ein­satz­be­griff “Brand Tief­ga­ra­ge” zu der Gara­ge unter dem Mehr­par­tei­en­wohn­haus im Orts­zen­trum alarmiert.

Der Brand konn­te zum Glück rasch ein­ge­dämmt wer­den, sodass für die Haus­be­woh­ne­rin­nen und Haus­be­woh­ner zum Glück kei­ne Gefähr­dung bestand. Der PKW wur­de anschlie­ßend ein Stück weit aus der Gara­ge beför­dert, wo mit­tels hydrau­li­schem Sprei­zer die Motor­hau­be geöff­net und der Brand letzt­lich end­gül­tig abge­löscht wur­de. Ver­letzt wur­de niemand.

Quel­le: laumat.at