Im Bereich der Isch­ler Hüt­te wur­de am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de das tra­di­tio­nel­le Berg­turn­fest vom Turn­ver­ein Gmun­den 1861 abge­hal­ten. Seit über sech­zig Jah­ren wird die­se Form der tur­ne­ri­schen Viel­falt in unse­rer Berg­hei­mat durch­ge­führt. Fand der Auf­stieg am Sams­tag noch bei unsi­che­rem Wet­ter statt, konn­ten am Sonn­tag­vor­mit­tag bei strah­len­dem Som­mer­wet­ter die Bewer­be durch­ge­führt werden.

Mit Lied und Pfiff wur­de das Berg­turn­fest ein­ge­lei­tet, Turn­ge­schwis­ter aus Linz, Baden und Ham­burg konn­ten begrüßt wer­den. Groß und Klein waren mit Begeis­te­rung dabei und haben sich in den Bewer­ben Lauf, Stand­weit­sprung und Stein­sto­ßen gemes­sen. Bei der Sie­ger­eh­rung wur­den die Turn­ge­schwis­ter mit einem Blu­men­sträus­serl geehrt und mit dem Hoamat­land die Ver­an­stal­tung wür­dig been­det. Der Aus­klang und die siche­re Rück­kehr nach dem Abstieg wur­de noch in der Ret­ten­bach Alm in gemüt­li­cher Run­de begangen.