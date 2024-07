Die Suche nach der abgän­gi­gen 62-jäh­ri­gen Berg­wan­de­rin in Grün­au im Alm­tal ist auch am Diens­tag ohne Ergeb­nis verlaufen.

“Am 02. Juli 2024 wur­de von den Ein­satz­kräf­ten der Poli­zei, Berg­ret­tung und Feu­er­wehr von 07:00 bis 18:00 Uhr aber­mals eine groß­an­ge­leg­te Such­ak­ti­on im Bereich Alm­tal­er­haus und Wels­er­hüt­te durch­ge­führt. Im Ein­satz stan­den zwei Berg­ret­tungs­ortstel­len, die Feu­er­wehr, Alpin­po­li­zis­ten, Poli­zei-Dienst­hun­de, der Poli­zei­hub­schrau­ber Libel­le Ober­ös­ter­reich und die Mobi­le Ein­satz­zen­tra­le der Polizei.

Der Ein­satz wur­de nach Über­prü­fung meh­re­rer Hin­wei­se erfolg­los abge­bro­chen. Am Vor­mit­tag des 03. Juli 2024 wird die umfas­sen­de Suche erneut von den Kräf­ten der Poli­zei, Berg­ret­tung und Feu­er­wehr auf­ge­nom­men wer­den”, berich­tet die Poli­zei am Abend in einer Presseaussendung.