Unter dem Mot­to „Gemein­sam Kli­ma-Gar­teln“ wur­den alle Bil­dungs­ein­rich­tun­gen in Ober­ös­ter­reich dazu ein­ge­la­den, viel­fäl­ti­ge Ein­bli­cke in ihre Gar­ten­pro­jek­te zu geben und auf­zu­zei­gen, wie Kli­ma­bil­dung und Boden­schutz durch das gemein­sa­me Gar­teln in Kin­der­gar­ten, Schu­le oder Hort ver­mit­telt wer­den kann. Rund 40 Bil­dungs­ein­rich­tun­gen über ganz Ober­ös­ter­reich ver­teilt nah­men die Her­aus­for­de­rung an und hol­ten ihre Pro­jek­te, Akti­vi­tä­ten und krea­ti­ven Arbei­ten vor den Vor­hang. Die Jury zeig­te sich begeis­tert von den viel­fäl­ti­gen und abwechs­lungs­rei­chen Bei­trä­gen der Kin­der, Schüler:innen und Pädagog:innen auf.

Als Sieger:innen des Wett­be­wer­bes gin­gen der Pfarr­kin­der­gar­ten Puchen­au und die Bil­dungs­an­stalt für Ele­men­tar­päd­ago­gik (BAf­EP) in Vöck­la­bruck hervor.

Lan­des­rat Ste­fan Kai­ne­der hat sich sel­ber vor Ort ein Bild von den viel­fäl­ti­gen Akti­vi­tä­ten gemacht und an das Team und Schüler:innen den Preis über­ge­ben und herz­lich gratuliert

„Im Kampf gegen die Kli­ma­kri­se brau­chen wir Ver­bün­de­te auf allen Ebe­nen. Es freut mich beson­ders, dass die Schüler:innen der Baf­Ep Vöck­la­bruck so enga­giert sind und selbst aktiv wer­den“, so Lan­des­rat Ste­fan Kaineder.

Das Ein­reich­pro­jekt der BAf­EP Vöck­la­bruck mit dem tref­fen­den Titel „Auf­bruch ins Freie“ zeig­te ein­drück­lich, wie die Visi­on der nach­hal­ti­gen Umge­stal­tung des gesam­ten Schul­are­als klas­sen­über­grei­fend und schritt­wei­se umge­setzt wird. Bereits rea­li­siert wur­den ein Kli­maA­cker, Wei­den­hoch­bee­te und Wild­blu­men­wie­sen. Für das kom­men­de Schul­jahr ste­hen „Auf­fors­tun­gen“ mit hei­mi­schen Bäu­men und Sträu­chern und die Schaf­fung eines von und für Schüler:innen ent­wi­ckel­ten natur­na­hen Erho­lungs­raum am Pro­gramm. „Die Schüler:innen tra­gen die­se Akti­vi­tä­ten begeis­tert mit und sind als ange­hen­de Pädagog:innen wich­ti­ge Multiplikator:innen“, freut sich die Pro­jekt­ver­ant­wort­li­che Gabrie­le Schindl­mayr über den Gewinn des Preis­gel­des in Höhe von 350,- Euro „das ermög­licht uns, wei­te­re natur­na­he Umge­stal­tun­gen in Angriff zu nehmen.“

„Die Schu­le lebt nach­hal­ti­ge Umwelt­bil­dung, so wer­den seit vie­len Jah­ren Green­peers in Koope­ra­ti­on mit dem Kli­ma­bünd­nis OÖ aus­ge­bil­det und auch die Teil­nah­me beim Kli­ma-Jugend­gip­fel ist ein Fix­ter­min für die Schu­le“, führt die Schul­di­rek­to­rin Mar­git Gangl aus.