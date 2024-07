Die Poli­zei konn­te am Tag nach dem Groß­brand der ehe­ma­li­gen Lan­des­mu­sik­schu­le in Vöck­la­bruck vier 13-jäh­ri­ge Mäd­chen als Tat­ver­däch­ti­ge ausforschen.

“Im Zuge umfang­rei­cher Erhe­bungs­tä­tig­kei­ten nach der Brand­stif­tung in der ehe­ma­li­gen Musik­schu­le Vöck­la­bruck zeig­ten sich vier Mäd­chen im Alter von 13 Jah­ren zum Tat­vor­wurf der Brand­stif­tung gestän­dig. Als Motiv für die Tat gaben die Unmün­di­gen an, dass ihnen lang­wei­lig gewe­sen sei und sie es lus­tig und span­nend gefun­den hät­ten. Bericht­erstat­tun­gen erfol­gen an die Staats­an­walt­schaft Wels und die Bezirks­haupt­mann­schaft Vöck­la­bruck. Die Scha­dens­hö­he wird auf meh­re­re hun­dert­tau­send Euro geschätzt”, berich­tet die Poli­zei am Don­ners­tag­abend in einer Presseaussendung.