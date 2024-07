Kürz­lich war Bun­des­kanz­ler und ÖVP Bun­des­par­tei­ob­mann Karl Neham­mer im Ver­an­stal­tungs­saal Redl­ham zu Gast. Er befin­det sich zur­zeit auf vier­wö­chi­ger Bür­ger­meis­ter-Tour durch alle Bun­des­län­der und kam auch in den Bezirk Vöck­la­bruck. Die­ser par­tei­in­ter­ne Aus­tausch fin­det im Rah­men soge­nann­ter Regio­nal­kon­fe­ren­zen statt. Bei sei­ner Tour trifft Neham­mer Funk­tio­nä­rin­nen und Funk­tio­nä­re der Volks­par­tei aller poli­ti­schen Ebe­nen: Lan­des­haupt­leu­te, Lan­des­rä­te, Bür­ger­meis­ter, Gemein­de­par­tei­ob­leu­te und Gemeinderäte.

Neben der Mög­lich­keit, Anlie­gen aus der Bevöl­ke­rung direkt an den Bun­des­kanz­ler wei­ter­zu­ge­ben, soll die­se Tour die Funk­tio­nä­rin­nen und Funk­tio­nä­re der Volks­par­tei für die kom­men­de Natio­nal­rats­wahl mobi­li­sie­ren und moti­vie­ren. In einer brei­ten Dis­kus­si­on über den Öster­reich­plan von Bun­des­kanz­ler Karl Neham­mer wur­den die zen­tra­len The­men Leis­tung, Fami­lie und Sicher­heit in den Fokus gerückt. Anwe­send und mit­dis­ku­tiert haben auch die fünf Natio­nal­rats­wahl­kan­di­da­tin­nen und –kan­di­da­ten Manue­la Gschwandt­ner, Fabi­an Egger, Andre­as Ham­merl, Caro­li­ne Seber und Con­ny Man­harts­gru­ber aus dem Bezirk Vöcklabruck.

ÖVP Bezirks­par­tei­ob­mann LAbg. Bgm. Chris­ti­an Mader betont:

Bun­des­kanz­ler Karl Neham­mer ist ein Kanz­ler für alle Men­schen in Öster­reich. Er nimmt die Anlie­gen und Sor­gen der Bevöl­ke­rung ernst. Bei sei­nem Zwi­schen­stopp in unse­rem Bezirk in Redl­ham mach­te er klar, dass er mit vol­ler Kraft und Über­zeu­gung sei­nen Plan für Öster­reich zum Woh­le der Bevöl­ke­rung umset­zen will und umset­zen wird. Denn gera­de in her­aus­for­dern­den Zei­ten sind Ver­läss­lich­keit und Sicher­heit not­wen­dig. Daher ist Karl Neham­mer der Mann der Stun­de. Und die bis­he­ri­gen Erfol­ge der bereits gesetz­ten Maß­nah­men der Regie­rung geben ihm dabei recht.“

Bun­des­par­tei­ob­mann Karl Neham­mer: „Als Volks­par­tei arbei­ten wir für unser Land. Unse­re Funk­tio­nä­rin­nen und Funk­tio­nä­re neh­men in den Gemein­den einen ganz beson­de­ren Stel­len­wert ein. Umso mehr habe ich mich über den Aus­tausch in Linz gefreut. Die Volks­par­tei ist die Bür­ger­meis­ter­par­tei. Und ich weiß, was Bür­ger­meis­te­rin­nen und Bür­ger­meis­ter, Gemein­de­rä­tin­nen und Gemein­de­rä­te jeden Tag leis­ten. Sie haben poli­tisch gese­hen wahr­schein­lich den schwie­rigs­ten Job. Denn sie sind die­je­ni­gen, die tag­täg­lich direkt mit den Men­schen im Kon­takt sind und die Poli­tik am Stamm­tisch erklä­ren. Sie sind mit den Anlie­gen der Men­schen am nächs­ten kon­fron­tiert. Daher sind ihre Wahr­neh­mun­gen auch so wich­tig für mich. Und ich freue mich dar­auf, mich mit ihnen aus­zu­tau­schen und über mei­nen Öster­reich­plan zu spre­chen. Ich habe im Jän­ner die­ses Jah­res mit dem Öster­reich­plan mei­ne Visi­on von Öster­reich 2030 dar­ge­legt. Jetzt wer­den wir als Volks­par­tei die­se Visi­on in Poli­tik gie­ßen und die The­men Leis­tung, Fami­lie und Sicher­heit in den Fokus unse­rer Poli­tik stellen.“