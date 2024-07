Seit 1. Juli 2024 lei­tet Prim. Dr. Hel­ge Brand­mei­er die Abtei­lung Frau­en­heil­kun­de und Geburts­hil­fe am Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Vöck­la­bruck der Ober­ös­ter­rei­chi­schen Gesund­heits­hol­ding mit ange­schlos­se­ner dis­lo­zier­ter Tages­kli­nik für Gynä­ko­lo­gie am Stand­ort Gmunden.

Prim. Dr. Hel­ge Brand­mei­er (51) ist gebür­ti­ger Salz­bur­ger und lei­te­te die Abtei­lung bereits seit Juni inte­ri­mis­tisch. Er stu­dier­te Medi­zin in Wien und war bereits wäh­rend sei­ner Tur­nus- und Fach­arzt­aus­bil­dung am heu­ti­gen Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Vöck­la­bruck und Gmun­den tätig (damals noch LKH). Ab 2007 war Prim. Dr. Brand­mei­er als Ober­arzt an der Abtei­lung und ab 2021 stell­ver­tre­ten­der Abteilungsleiter.

Als Grün­der und Lei­ter der Prä­na­ta­lam­bu­lanz ist Prim. Dr. Brand­mei­er seit vie­len Jah­ren eine zen­tra­le Anlauf­stel­le bei Fra­gen rund um das The­ma Geburt und Schwan­ger­schaft. Zudem ist er lang­jäh­ri­ger Leit­li­ni­en­ver­ant­wort­li­cher für das Endo­me­tri­um­kar­zi­nom (Tumor der Gebär­mut­ter­schleim­haut) und das Zer­vix­kar­zi­nom (Tumor des Gebär­mut­ter­hal­ses) im Tumor­zen­trum Oberösterreich.

Prim. Dr. Hel­ge Brand­mei­er ist ver­hei­ra­tet und lebt mit sei­ner Frau und den bei­den Kin­dern (18 und 20 Jah­re) in Mond­see. Sei­ne Frei­zeit ver­bringt er vor allem mit sei­ner Fami­lie. Ent­span­nung fin­det er zudem beim Sport und beim Musi­zie­ren (Kla­ri­net­te, Sopran‑, Alt- und Tenorsaxophon).

„Ich freue mich, dass wir mit der getrof­fe­nen Per­so­nal­ent­schei­dung für das Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum eine fach­lich breit qua­li­fi­zier­te und mensch­lich gewin­nen­de Per­sön­lich­keit enga­gie­ren konn­ten. Ich wün­sche Prim. Dr. Hel­ge Brand­mei­er und sei­nem Team in Vöck­la­bruck und Gmun­den alles Gute für sei­ne neue Tätig­keit in unse­rem Unter­neh­men“, so Dr. Franz Har­non­court, Vor­sit­zen­der der Geschäfts­füh­rung der OÖ Gesund­heits­hol­ding GmbH.