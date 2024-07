Von Frei­tag, 02. August bis Sonn­tag, 04. August 2024 fin­det wie­der einer der Höhe­punk­te im Perne­cker Dorf­le­ben bzw. im Bad Isch­ler Ver­an­stal­tungs­ka­len­der statt – das 48. Kel­ler­fest, wel­ches wie­der mit einem umfang­rei­chen Pro­gramm lockt.

Pflicht­ver­an­stal­tung in Bad Ischl – Kel­ler­fest liegt an belieb­ten Ausflugsstart

Das Kel­ler­fest gehört sicher­lich zu den Pflicht­ver­an­stal­tun­gen in Bad Ischl. Das uri­ge Stan­gen­zelt und der küh­le Kel­ler sor­gen für ein beson­de­res und ein­zig­ar­ti­ges Flair! Die Nock­ahüt­te ist ein wei­te­res Prunk­stück des Kellerfestes.

Der Ver­an­stal­tungs­ort befin­det sich in der Perne­cker Ort­schaft Au, in der Nähe der Perne­cker Eis­bahn, statt. Vie­le Wan­de­rer begin­nen in die­sem Bereich den Auf­stieg aufs Hüt­ten­eck bzw. aufs Hoi­sen­rad. An die­sem Wochen­en­de bie­tet sich das Kel­ler­fest für Wan­de­rer bes­tens als Ein­kehr­schwung vor der Heim­rei­se an.

Frei­tags­es­ka­la­ti­on

Am Frei­tag star­tet das Kel­ler­fest um 18:00 Uhr mit einer Frei­tags­es­ka­la­ti­on in der Bar und Sei­del­bar. Für Stim­mung sor­gen DJs. Die Hap­py Hour beginnt um 22:00 Uhr.

Voi­gas — der Kellerfesttrail

Am Sams­tag, 03. August 2024 folgt der ers­te sport­li­che Höhe­punkt an die­sem Wochen­en­de. Der “Voigas17 — der Perne­cker Kel­ler­fest­trail” geht in sei­ne 6. Auf­la­ge. Hier­bei gibt es zwei ver­schie­de­ne Stre­cken für Lauf­be­geis­ter­te zu meis­tern: der Voigas17 (17km, 900Hm) oder der Voigas5 (5,6km 310Hm). Die Start­num­mern­aus­ga­be fin­det von 14:00–15:30 Uhr statt, in die­ser Zeit sind auch noch (Nach)Meldungen möglich.

Um 16:00 Uhr fällt der Start­schuss für bei­de Läu­fe! Nähe­re Infor­ma­tio­nen fin­den Sie dazu unter: https://www.voigas17.at/aktuelles/

Sams­tag 03. August — Unter­hal­tung mit dem Krainerwind

Am Sams­tag beginnt der Zelt­be­trieb um 17:00 Uhr. Um 19:00 Uhr fin­det die Sie­ger­eh­rung des Kel­ler­fest­trails statt.

Ab 20:00 Uhr unter­hält der Krainerwind.

Kuli­na­risch fehlt geht den Besu­chern nichts ab!

Im Stan­gen­zelt bzw. im Kel­ler fehlt den Besu­chern nichts. Ange­bo­ten wer­den Bier­zel­t­hüh­ner, Holz­knecht­no­cka, Bos­na, Brat­würs­tel, Mehl­spei­sen, frisch gezapf­tes Bier, “Krach­erl” und vie­les mehr. Außer­dem gibt es im Außen­be­reich wie­der die Sei­del­bar, sowie die Jäger­lounge und natür­lich die ein­zig­ar­ti­ge Kellerfestbar.

Auch am Sonn­tag ist viel los

Am Sonn­tag, 04. August geht das Kel­ler­fest bereits wie­der ins Fina­le. Um 10:00 Uhr spielt die Musik­kap­pel­le Mit­ter­wei­ßen­bach zum Früh­schop­pen auf. Gleich­zei­tig beginnt das Perne­cker Plattlerturnier.

Ab 14:00 Uhr spielt die Perne­cker Kla­ri­net­ten­mu­si auf.

Kin­der­nach­mit­tag – mit Höhe­punkt für Klein und Groß

Am Sonn­tag, um 14:00 Uhr folgt der Höhe­punkt schlecht­hin, wel­cher vie­le klei­ne aber auch gro­ße Besu­cher auf den Plan ruft — das Perne­cker Kasperltheater!

Den gan­zen Nach­mit­tag über ist die Hüpf­burg auf­ge­baut, es wird ein Kin­der­schmin­ken ange­bo­ten und natür­lich fin­det wie­der das belieb­te Pony-Rei­ten statt.

Heim­brin­ger­dienst beim Kellerfest

Um bei einem Kel­ler­fest­be­such nicht mit eige­nem Fahr­zeug fah­ren zu müs­sen, ist wie alle Jah­re ein Heim­brin­ger­dienst ein­ge­rich­tet. Die­ser ist tele­fo­nisch unter der Num­mer 0676/ 648 20 777 erreichbar.

Freu­de bei der Feu­er­wa­che Perneck

Die Kame­ra­den der Feu­er­wa­che Perneck freu­en sich wie­der auf vie­le Besu­cher. Der Rein­erlös dient zur Anschaf­fung von not­wen­di­gem Einsatzgerät.