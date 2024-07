Die Anmel­dung ist geöff­net für den 1. Nin­ja Qua­li­fi­ka­ti­ons­cup powered by SPORT­UNI­ON Ober­ös­ter­reich! Statt­fin­den wird die­ser am 07. Sep­tem­ber 2024 in der ZERO LIMITS Trend­sport­hal­le in Linz sowohl für den Nach­wuchs als auch die All­ge­mei­ne Klasse.

Sich wie ein ech­ter Nin­ja füh­len? Das geht! Ange­lehnt an das TV-For­mat „Nin­ja War­ri­or“, bei dem ein Par­cours mit­tels Kraft, Geschick­lich­keit und Aus­dau­er über­wun­den wer­den muss, wird in der ZERO LIMITS Trend­sport­hal­le in Linz am 07. Sep­tem­ber 2024 der Nin­ja Qua­li­fi­ka­ti­ons­cup powered by SPORT­UNI­ON Ober­ös­ter­reich statt­fin­den. Es erwar­tet die Teil­neh­men­den ein kniff­li­ger Par­cours, der Balan­ce, Kraft, Schnel­lig­keit, Geschick und reich­lich Nin­ja Spi­rit verlangt.

Teilnahme und Anmeldung

Die Teil­nah­me ist für Jung und Alt, Frau­en und Män­ner, Ambi­tio­nier­te und nicht so Ambi­tio­nier­te in den Jahr­gän­gen 2007 und älter (All­ge­mei­ne Klas­se) sowie die Jahr­gän­ge 2008 – 2015 (Nach­wuchs­klas­sen).

Schnell sein lohnt sich, denn die Start­plät­ze sind limi­tiert! Die Anmel­dung ist bis 30. August 2024 unter https://ninja.sportunion.at/ninja-cup-anmeldung/ mög­lich. Die Mel­de­ge­bühr beträgt 10€ für SPORT­UNI­ON-Mit­glie­der und 15€ für Nicht-Mitglieder.

Am Ver­an­stal­tungs­tag sind von 9–12 Uhr die Nach­wuchs­be­wer­be und von 12–15 Uhr die Bewer­be für die All­ge­mei­ne Klas­se geplant.

So funktioniert der Ninja Qualifikationscup

Um den Nin­ja Qua­li­fi­ka­ti­ons­cup zu meis­tern, muss am Ver­an­stal­tungs­tag ein Qua­li­fi­ka­ti­ons- und anschlie­ßen­der Final­run absol­viert wer­den. Der Par­cours ergibt sich aus sie­ben Kate­go­rien (Steps, Balan­ce, Press, Obs­ta­cles, Tra­vel, Gap und die Wall) und ist mög­lichst schnell und ohne Feh­ler zu über­win­den. Wird der Boden jedoch berührt oder ein Hin­der­nis nicht über­wun­den, ist der Lauf been­det. Wer die Qua­li­fi­ka­ti­on über­steht, sei­nen Final­run am schnells­ten und mit Drü­cken des berühm­ten roten Buz­zers den Par­cours meis­tert, gewinnt und darf sich oberösterreichische:r Ninja-Meister:in nen­nen. Soll­te es keine:r der Teil­neh­men­den bis zum Buz­zer schaf­fen, gewinnt, wer am wei­tes­ten gekom­men ist. Mit dem Sieg des Qua­li­fi­ka­ti­ons­cups sichert man sich einen Fix­platz in der ent­spre­chen­den Alters­klas­se bei den 2. Öster­rei­chi­schen Nin­ja Meis­ter­schaf­ten, die am 19. und 20. Okto­ber 2024 in Wie­ner Neu­stadt statt­fin­den werden.

Der Nin­ja-Sport ist in den letz­ten Jah­ren ste­tig gewach­sen und auch Öster­reich ver­zeich­net bereits eine gro­ße Nin­ja-Com­mu­ni­ty. 2024 möch­te die SPORT­UNI­ON Ober­ös­ter­reich ihr Nin­ja-Ange­bot noch wei­ter aus­bau­en und ver­an­stal­tet daher zum ers­ten Mal den ober­ös­ter­rei­chi­schen Nin­ja Qualifikationscup.