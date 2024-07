In Vöck­la­bruck ist am Mitt­woch ein Fuß­gän­ger von einem LKW erfasst wor­den. Der Mann erlitt schwers­te Beinverletzungen.

Ein 54-Jäh­ri­ger aus Salz­burg fuhr am 17. Juli 2024 gegen 10:07 Uhr mit einem LKW in Vöck­la­bruck auf der Salz­bur­ger Stra­ße und woll­te bei der Kreu­zung mit der Lin­zer Stra­ße in Fahrt­rich­tung Timel­kam abbie­gen. Zu die­sem Zeit­punkt ging ein 47-Jäh­ri­ger aus dem Bezirk Gmun­den offen­sicht­lich neben dem Schutz­weg auf der Lin­zer Stra­ße in Rich­tung Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Vöcklabruck.

Fuß von Hin­ter­rei­fen überrollt

Aus noch unbe­kann­ter Ursa­che kam der Fuß­gän­ger mit dem Fuß unter den Hin­ter­rei­fen und erlitt schwers­te Bein­ver­let­zun­gen. Nach der Erst­ver­sor­gung wur­de er ins Kran­ken­haus ein­ge­lie­fert. Laut Anga­ben des Beschul­dig­ten sind meh­re­re PKW am Unfalls­ort vor­bei­ge­fah­ren, aber nicht ste­hen­ge­blie­ben, berich­tet die Polizei.

Die Poli­zei bit­tet Zeu­gen, die Anga­ben zum Unfall­ge­sche­hen machen kön­nen, sich drin­gend bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Vöck­la­bruck unter der Tele­fon­num­mer +43(0)59133 4160 zu melden.