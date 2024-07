Ein Klein­kind ist Mon­tag­früh aus dem Fens­ter im ers­ten Stock gestürzt. Der 18 Mona­te alte Bub wur­de schwer ver­letzt ins Kran­ken­haus geflogen.

Am 15. Juli 2024 um 08:43 Uhr, wur­de die Poli­zei in den Bezirk Vöck­la­bruck beor­dert, da ein Klein­kind ca. vier Meter vom ers­ten Stock eines Ein­fa­mi­li­en­wohn­hau­ses auf den Asphalt gestürzt war. Wäh­rend des Unfalls war die Mut­ter mit ihrem Säug­ling im Haus und der 18 Mona­te alte Bub dürf­te in einem unbe­ob­ach­te­ten Moment über eine Couch geklet­tert und durch das offen­ste­hen­de Fens­ter hin­ab­ge­stürzt sein. Mit schwe­ren Ver­let­zun­gen wur­de das Kind in ein Lin­zer Kran­ken­haus geflo­gen und auf der Inten­siv­sta­ti­on unter­ge­bracht, berich­tet die Polizei.