Am 15. August um 8 Uhr fin­det in der Pfarr­kir­che Alt­müns­ter die tra­di­tio­nel­le Kräu­ter­wei­he zu Mariä Him­mel­fahrt statt.

Wäh­rend des Got­tes­diens­tes wer­den die kunst­voll gebun­de­nen Kräu­ter­bü­scherl geseg­net und anschlie­ßend an die Kir­chen­be­su­cher ver­teilt. Die­ser Brauch, tief ver­wur­zelt in der christ­li­chen Tra­di­ti­on, soll Freu­de und Segen in die Fami­li­en und Woh­nun­gen bringen.

Die Gold­hau­ben­frau­en von Alt­müns­ter laden herz­lich dazu ein, die­sen beson­de­ren Tag gemein­sam zu fei­ern. Der Erlös aus den frei­wil­li­gen Spen­den kommt sozia­len Pro­jek­ten in der Gemein­de Alt­müns­ter zugu­te. Die Gold­hau­ben­grup­pe freut sich auf vie­le Besu­cher, die durch ihre Teil­nah­me und Spen­den einen wert­vol­len Bei­trag zum Gemein­wohl leisten.