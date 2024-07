„Wie ver­spro­chen“, lächel­te Dani­el Dobrin­ger nach sei­nem Satz auf 50,20 Meter im Rah­men der Was­ser­ski-Aus­tri­an Open in Fischl­ham (OÖ). Damit kata­pul­tier­te sich der Lokal­ma­ta­dor auf Rang 1 der Ü55-Welt­rang­lis­te. Den Gesamt­sieg hol­te Vize-Euro­pa­meis­ter Luca Rau­chen­wald mit 63,30 Metern. In Laca­n­au (F) „tricks­te“ sich Nico­la Kuhn mit 6980 Punk­ten an die Spit­ze der Europa-Rangliste.

Öster­reichs Was­ser­ski-Asse glän­zen auch beim Euro­pa-Auf­takt: Dani­el Dobrin­ger, über­flog mit 56 (!) Len­zen die 50-Meter-Mar­ke und setz­te sich mit 50,20 Metern auf Platz eins der Senio­ren-Welt­rang­lis­te (Ü55). „Für den offi­zi­el­len Ein­trag in die Welt­rang­lis­te muss ich nun die Wei­te nächs­te Woche in Steyr­egg bestä­ti­gen. 40 Meter wür­den dafür bereits genü­gen“, erklärt Dobrin­ger, der WM-Gold im Visier hat.

Im ers­ten ÖWWV-Duell der Gigan­ten setz­te sich Luca Rau­chen­wald gegen Clau­dio Kös­ten­ber­ger mit 63,30 Metern zu 57,80 Metern durch. Kös­ten­ber­ger war als Apo­the­ker noch im Arbeits­ein­satz, will aber bis zur Staats­meis­ter­schaft ab 19. Juli in Wien zur Hoch­form fin­den. Bei den Damen glänz­te Leo­na Ber­ner: Die U17-WM-Bron­ze­ne gewann nach Platz zwei im Trick­be­werb (hin­ter Klub­kol­le­gin The­re­sa Schmid­ber­ger) und im Sla­lom das Sprin­gen mit per­sön­li­cher Best­leis­tung von 43,60 Metern und liegt damit in der U21-Euro­pa­rang­lis­te hin­ter der Kärnt­ne­rin Lili Stei­ner auf Platz zwei. Mit­te Sep­tem­ber macht die Fischl­h­a­me­rin bei der U21-EM in Laca­n­au (F) Jagd nach einer Medaille.

Vier Sie­ge beim EM-Test in Frankreich

Apro­pos Frank­reich: Dort setz­te sich Nico­la Kuhn mit 6890 Punk­ten an die Spit­ze der Euro­pa-Rang­lis­te im Trick-Bewerb. Zuvor hat­te die Lin­ze­rin in Amberg (D) ihren öster­rei­chi­schen Rekord auf 6990 Zäh­ler ver­bes­sert. Im Sla­lom lan­de­te Kuhn mit 2 Bojen am 11m-Seil auf Rang drei.

Die Bur­schen tes­te­ten in Laca­n­au für die EM: Domi­nic Kuhn gewann den Trick­be­werb mit 9280 Punk­ten vor Rekord­mann Alex­an­der Gschiel (8990). Letz­te­rer sieg­te im Sprin­gen mit 57,10 Metern. Im Sla­lom blieb U21-Vize­welt­meis­ter Niko­laus Atten­sam mit 2 Bojen am 10,25m-Seil erfolg­reich und führt auch das U21-Euro­pa-Ran­king an.

Aus­tri­an Open in Fischlham/OÖ

Frau­en, Trick:

1. The­re­sa Schmid­ber­ger (WLU Fischl­ham) 4450 Punkte

2. Leo­na Ber­ner (WLU Fischlham/OÖ) 3850 Punkte

Frau­en, Slalom:

1. Zuz­a­na Orav­co­va (Slk) 2 Bojen/12 m Seil

2. Leo­na Ber­ner (WLU Fischlham/OÖ) 4,5 Bojen/13m Seil

3. The­re­sa Schmid­ber­ger (WLU Fischl­ham) 4 Bojen/13m Seil

Frau­en, Springen:

1. Leo­na Ber­ner (WLU Fischlham/OÖ) 43,60 m (PB)

2. Ele­na Aham­mer (WLU Fischlham/OÖ) 32,90 m

Män­ner, Trick:

1. Vin­cent Aham­mer (WLU Fischlham/OÖ) 5940 Punkte

Män­ner, Slalom:

1. Clau­dio Kös­ten­ber­ger (Ossiach/K) 3 Bojen/11m Seil

2. Luca Rau­chen­wald (Pörtschach/K) 3 Bojen/11m Seil

3. David Schmid­ber­ger (WLU Fischl­ham) 2 Bojen/11m Seil

Män­ner Springen:

1. Luca Rau­chen­wald (Pörtschach/K) 63,30 m

2. Clau­dio Kös­ten­ber­ger (Ossiach/K) 57,80m

3. Dani­el Dobrin­ger (WLU Fischlham/OÖ) 50,20 m (WL in der Klas­se M+55)

4. Vin­cent Aham­mer (WLU Fischlham/OÖ) 50 m

Alle Ergeb­nis­se:

iwwfed-ea.org: Aus­tri­an Open 2024

Laca­n­au Clas­sic in Frankreich:

Frau­en, Trick:

1. Nico­la Kuhn (Uni­on WSV Linz Donau) 6890 Punk­te (Euro­pean Lead)

Frau­en, Slalom:

3. Nico­la Kuhn (Uni­on WSV Linz Donau) 2 Bojen/11m Seil

Män­ner, Trick:

1. Domi­nic Kuhn (Uni­on WSV Linz Donau/OÖ) 9280 Punkte

2. Alex­an­der Gschiel (WSZ Salmsee/OÖ) 8990 Punkte

Män­ner, Slalom:

1. Niko­laus Atten­sam (IWWC Wien) 2 Bojen/10,25m Seil

Män­ner, Springen:

1. Alex­an­der Gschiel (WSZ Salmsee/OÖ), 57,10 m

6. Domi­nic Kuhn (Uni­on WSV Linz Donau/OÖ) 50,10 m