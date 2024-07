Ein 37-jäh­ri­ger slo­wa­ki­scher Staats­bür­ger ver­lor am 17. Juli 2024 die Kon­trol­le über sein Fahr­zeug auf der A1 West­au­to­bahn und prall­te unge­bremst gegen die Beton­mit­tel­leit­wand. Der Unfall ereig­ne­te sich im Bau­stel­len­be­reich bei Inner­schwand am Mond­see und führ­te zu einer zeit­wei­sen Sper­rung des ers­ten Fahrstreifens.

Gegen 11:25 Uhr war der 37-Jäh­ri­ge in Fahrt­rich­tung Salz­burg unter­wegs, als er laut eige­nen Anga­ben auf­grund eines Sekun­den­schla­fes die Kon­trol­le über sei­nen PKW ver­lor. Der Wagen quer­te unver­mit­telt vom ers­ten auf den zwei­ten Fahr­strei­fen und prall­te schließ­lich unge­bremst gegen die Beton­mit­tel­leit­wand. Der Auf­prall war so hef­tig, dass das Fahr­zeug in die Luft geschleu­dert wur­de, sich mehr­mals über­schlug und schließ­lich auf dem ers­ten Fahr­strei­fen, ent­ge­gen der Fahrt­rich­tung, zum Still­stand kam.

Ersthelfer und Rettungsmaßnahmen

Der schwer ver­letz­te Fah­rer konn­te sich mit Hil­fe nach­kom­men­der Fahr­zeug­len­ker aus dem Wrack befrei­en. Die­se leis­te­ten Ers­te Hil­fe, bevor der Mann von Ret­tungs­kräf­ten ins Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Vöck­la­bruck gebracht wur­de. Über die genaue Schwe­re sei­ner Ver­let­zun­gen lie­gen der­zeit kei­ne wei­te­ren Infor­ma­tio­nen vor.

Verkehrsauswirkungen

Durch den Unfall war der ers­te Fahr­strei­fen der A1 West­au­to­bahn für etwa ein­ein­halb Stun­den gesperrt. Die Poli­zei lei­te­te den Ver­kehr in die­ser Zeit um, wodurch es zu erheb­li­chen Ver­zö­ge­run­gen kam. Der Bau­stel­len­be­reich bei Inner­schwand am Mond­see erwies sich erneut als gefähr­li­cher Abschnitt, ins­be­son­de­re bei Unauf­merk­sam­keit oder Über­mü­dung der Fahrer.

Appell der Polizei

Die Poli­zei nutzt die­sen Vor­fall als Gele­gen­heit, um erneut auf die Gefah­ren von Sekun­den­schlaf und Müdig­keit am Steu­er hin­zu­wei­sen. Fah­rer soll­ten recht­zei­tig Pau­sen ein­le­gen und bei den ers­ten Anzei­chen von Müdig­keit eine Rast ein­le­gen. Gera­de in Bau­stel­len­be­rei­chen ist erhöh­te Auf­merk­sam­keit und Vor­sicht gebo­ten, um Unfäl­le wie die­sen zu vermeiden.